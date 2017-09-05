Опубликована деловая программа Baltic Weekend 2017

МОСКВА, 5 сентября. 14-15 сентября в Санкт-Петербурге откроется крупнейший в Центральной и Восточной Европе международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2017. Расширенная версия программы форума с указанием спикеров, модераторов и ключевых вопросов дискуссий и круглых столов доступна на официальном сайте мероприятия.

Архитектура программы Baltic Weekend 2017 подразумевает два пленарных заседания, две панельные дискуссии и шесть тематических круглых столов. "Baltic Weekend в очередной раз доказал статус масштабной, востребованной площадки, где мировые лидеры отрасли, представители власти и бизнеса, авторитетных организаций собираются для обсуждения ключевых вопросов, оптимальных решений и новых возможностей. Программа BW2017 отражает актуальные коммуникационные тенденции в России и вызовы, стоящие сегодня перед профессиональным сообществом", - отметил председатель Baltic Weekend, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.

Центральными событиями форума станут пленарные заседания, в которых примут участие: генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников, президент ICCO, генеральный директор M3 Communication Group Inc. Максим Бехар, управляющий партнер EY по России Александр Ивлев, генеральный директор международной группы коммуникационных компаний Hanover Чарльз Люингтон, вице-президент и директор по консалтингу Reputation Institute CEMEA Хенрик Штроер, генеральный директор "Меркатор" Андрей Скворцов, директор по работе с клиентами на международных рынках Bloomberg Media Лена Мас, и другие лидеры отрасли.

Важным мероприятием первого дня Baltic Weekend 2017 станет панельная дискуссия, посвященная острым проблемам в спортивном маркетинге. Модератором обсуждения станет известный спортивный журналист и блогер, главный редактор Sports.ru Юрий Дудь. Среди спикеров - пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, заместитель генерального директора по коммуникациям "Газпром нефть" Александр Дыбаль, директор по связям с общественностью ФК "Зенит" Жанна Дембо, менеджер спортивных проектов "Вконтакте" Андрей Мельник и другие эксперты. Дискуссия состоится при поддержке генерального спонсора Baltic Weekend 2017 - компании "МегаФон".

В рамках круглых столов 14 сентября специалисты обсудят: двойные стандарты корпоративной этики в социальных медиа, новую искренность сотрудников корпораций, ключевые проблемы в формировании PR-бюджетов, а также силу живого общения в контексте событийного менеджмента.

Кроме того, по традиции на Baltic Weekend 2017 будут объявлены результаты Национального рейтинга коммуникационных компаний, который составляется ежегодно при поддержке ведущих отраслевых ассоциаций: РАОС, РАСО, АКОС, IABC/Russia, АКМР. В свою очередь, вечерняя программа форума пройдет на полях Главного штаба Эрмитажа, где состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии в области связей с общественностью PROBA Awards 2017.

Дискуссия второго дня обещает гостям форума быть не менее жаркой. В фокусе обсуждения - международный PR, его грани и возможности. Модератором выступит управляющий директор FTI Consulting (соорганизаторы дискуссии) Леонид Финк. В качестве спикеров свою позицию озвучат: исполнительный директор по коммуникациям РОСКОСМОС Игорь Буренков, известный российский журналист, продюсер, писатель Игорь Виттель, директор по коммуникациям Юлмарт Брайан Кин, глава московского бюро Wall Street Journal Натан Ходж и директор Департамента международной финансовой интеграции Международного инвестиционного банка Алан Томпсон.

15 сентября, согласно деловой программе форума, после дискуссии состоятся круглые столы, посвященные эффективным инструментам и проблемам фандрайзинга, особенностям PR-кампаний в режиме Real Time, работе с "фейковыми" новостями, а также изменениям каналов коммуникаций в условиях кризиса на примере теракта в Санкт-Петербурге.

Полная деловая программа Baltic Weekend 2017 - www.balticweekend.com/ru/programma

Регистрация на форум открыта до 8 сентября.