XI Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября 2017 года /Пресс-служба XI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой/. С 10 по 17 сентября 2017 года в Большом и Малом залах Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д.Шостаковича состоится XI Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Организаторы конкурса - Культурный центр Елены Образцовой и Благотворительный фонд Елены Образцовой.

Основанный великой русской певицей, конкурс впервые состоялся в сентябре 1999 года в Санкт-Петербурге, и с тех пор проводится каждые два года. Один из крупнейших в мире оперных смотров, конкурс получил поддержку президента России Владимира Путина и правительства Российской Федерации. Конкурс принадлежит к числу наиболее крупных и авторитетных вокальных смотров в России, имеет высокую международную репутацию, является действительным членом Ассоциации музыкальных конкурсов России, членом Всемирной Федерации музыкальных конкурсов.

За 18 лет проведения конкурса в нем приняло участие свыше 1200 молодых исполнителей из 30 стран мира. В числе лауреатов и призеров - певцы, составляющие славу отечественной и мировой оперной сцены - Юлия Лежнева, Ильдар Абдразаков, Любовь Петрова, Динара Алиева, Алексей Марков, Ирина Лунгу, Ольга Пудова, Екатерина Сюрина, Роман Бурденко, Михаил Петренко. В этом году конкурс будет самым представительным за всю его историю: заявки на участие в нем подали более 260 молодых оперных певцов из 21 страны мира.

В жюри конкурса под председательством Елены Образцовой в разные годы входили легенды мировой оперы: Федора Барбьери, Зара Долуханова, Рената Скотто, Джоан Сазерленд, Ричард Бонинг, Тереза Берганса, Криста Людвиг, Эва Мартон, Илиана Котрубас, Джакомо Арагаль, Хуан Понс, Евгения Мирошниченко, Тамара Синявская, Маквала Касрашвили.

Членами жюри XI Конкурса станут выдающиеся певцы и деятели музыкального театра: обладатель почетного звания "каммерзингер", основатель Международного конкурса вокалистов Джакомо Арагаль (Испания), Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Молодёжной оперной программы Большого театра России Дмитрий Вдовин (Россия), профессор Пекинской Центральной консерватории Шучжэнь Го (Китай), Артистический директор Программы молодых оперных артистов Королевской оперы Ковент-Гарден Дэвид Гоуланд (Великобритания), Народная артистка России и Украины, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева (Россия), директор Международного конкурса молодых певцов "Гран При дель опера" в Бухаресте, профессор Национального музыкального университета Михай Косма (Румыния), Артистический директор Театра Шатле Бруно Мишель (Франция), директор Россиниевской академии в Пезаро Эрнесто Паласио (Италия).

10 сентября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии состоятся торжественное открытие конкурса и гала-концерт лауреатов прошлых лет, в котором примут участие Михаил Колелишвили, Тарас Присяжнюк, Мигран Агаджанян, Владимир Дмитрук и другие певцы, представляющие оперное искусство на ведущих сценах России и мира.

Выступления участников в первом и втором турах пройдут с 11 по 16 сентября в Малом зале филармонии в сопровождении фортепиано. В первом туре конкурсанты исполнят две оперные арии, во втором туре - арию из оперы итальянского композитора и два камерных вокальных сочинения русских и зарубежных авторов. 17 сентября в Большом зале филармонии состоится финальный третий тур, в программе которого - исполнение оперных арий в сопровождении оркестра под управлением дирижера Мариинского театра Михаила Синькевича. В завершении состоится торжественная церемония закрытия конкурса и награждение лауреатов.

Призовой фонд конкурса - более 2 млн рублей: Гран-при - 700 тыс. рублей, первая премия - 500 тыс., вторая - 350 тыс., третья - 250 тыс. рублей, специальная премия "Приз зрительских симпатий" - 50 тыс. рублей. Участники третьего тура, не ставшие лауреатами, будут награждены дипломами конкурса и денежными премиями. Специальная премия "Лучший концертмейстер конкурса" составит 30 тыс. рублей.

Молодые певцы будут удостоены специальных премий и призов, в числе которых - выступления в спектаклях Московского театра "Новая опера" им. Е.В.Колобова, участие в Международном фестивале Ю. Темирканова "Музыкальная коллекция", сольные концерты в Малом зале Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского и в ВМО Музыкальной культуры им. М.И. Глинки, специальные премии "За лучшее исполнение произведения Шуберта", "За лучшее исполнение произведения Рахманинова" и право выступления в рамках Международного музыкального фестиваля им. С.В. Рахманинова в Ивановке, премии "Интонация", "Чистый голос", специальный приз "За лучшее исполнение произведения Верди", а также специальные премии Фонда Елены Образцовой и Культурного центра Елены Образцовой.

Контакты:

Булатова Динара Айдаровна, руководитель пресс-службы XI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

+7 (911) 842 5656

dinara.bulatova@mail.ru