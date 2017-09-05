Тихвинский вагоностроительный завод приступил к отгрузке крупного вагонного литья в США

Тихвинский вагоностроительный завод - производственный центр НПК "Объединенная вагонная компания" - приступил к отгрузке крупного вагонного литья в США. Планируемый объем поставки - до 5 тыс. вагонокомплектов крупного литья в год.

Боковые рамы и надрессорные балки будут использоваться в тележках типа Barber S-2-HD® (основной тип тележек в Северной Америке с осевой нагрузкой 32,5 тс). Оборудованные этой ходовой частью грузовые вагоны будут эксплуатироваться на железных дорогах США, Канады и Мексики.

Для допуска на американский рынок на предприятии прошла процедура сертификации AAR (Ассоциация американских железных дорог): аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта М1003 и технический аудит.

Образцы отливок тихвинского вагонного литья успешно прошли комплекс статических и динамических испытаний в аккредитованном AAR испытательном центре CTLGroup. Результаты тестов подтвердили соответствие технических характеристик тихвинской продукции американским стандартам по классу легковесные отливки, наиболее востребованному потребителями Северной Америки.

Максим Куземченко, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НПК ОВК, отметил: "Начало поставок на зрелый и конкурентный рынок Северной Америки подтверждает высочайший уровень качества нашей продукции и соответствие производства мировым стандартам. Используя наши конкурентные преимущества и выстраивая отношения с лидерами отрасли, мы продолжим диверсификацию бизнеса ОВК".

Mickey Korzeniowski, руководитель Wabtec Freight Products, подтвердил: "Wabtec предлагает высокотехнологичные решения для рынка Северной Америки, именно поэтому мы заботимся о том, чтобы продукция наших поставщиков соответствовала мировым стандартам. Тихвинский завод с его современным литейным производством полностью удовлетворяет всем требованиям по качеству продукции. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с ОВК в рамках программы поставок вагонного литья и другой железнодорожной продукции на американский рынок".