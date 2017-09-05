В столичных библиотеках и культурных центрах 870-летие столицы отметят с размахом

МОСКВА, 5 сентября 2017 г. /Дирекция культурных центров/. Библиотеки Москвы и культурные центры подготовили более 300 мероприятий, посвященных юбилею города. Праздник пройдет в течение двух выходных дней 9 и 10 сентября, актуальную информацию о каждой площадке можно найти на официальном сайте конкретной библиотеки или культурного центра, сообщили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров.

В сквере Библиотеки-читальни им. И.С.Тургенева (Бобров пер., д. 6, стр.1,2) в 14:30 можно стать свидетелем поэтического перформанс-баттла между Оруэлловским миром "1984" и свободной поэзией Маяковского, Слуцкого, Вознесенского и Навроцкого. Батл будет состоять из четырех частей: "Война - это мир", "Свобода - рабство", "Незнание-сила", "Любовь - это ненависть", где артисты арт-группы "Послушайте" выразят свои эмоции в танце и взаимодействии со зрителями.

В 15:30 на смену поэтическому баттлу придет музыка. Москвичи смогут окунуться в волшебный мир этнических инструментов и объединиться для совместного создания мощной музыкальной композиции. Барабаны, бубны, тамбурины, маракасы, музыкальные трубки и многое другое - каждый найдет инструмент себе по вкусу и надолго запомнит День города в библиотеке Тургенева.

В 17:10 в сквере библиотеки пройдет презентация уличной выставки-акции "СОСЕДИ" совместно с музеем "Огни Москвы". В эти выходные город превратится в выставочное пространство: на фасадах домов на улицах Мясницкой, Маросейке, Покровке и близлежащих переулках будут размещены экспозиционные стенды с воспоминаниями и фотографиями местных жителей. Каждый прохожий может познакомиться с фактами, которые не встречаются в путеводителях и популярных изданиях, а только живут в воспоминаниях жителей этого старого района Москвы.

Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова совместно с Библиотекой-читальней им. И.С.Тургенева и Киноконцерном "Мосфильм" откроют выставку "Кино и книга" по мотивам кинокартин "Анна Каренина". C 9 сентября до 9 октября на Сретенском бульваре будут представлены подлинные кадры из фильмов "Анна Каренина" 1967 (режиссера Александра Зархи) и 2016 (режиссера Карена Шахназарова) годов выпуска.

На открытии гостей ждет выступление Карена Георгиевича Шахназарова и концерт камерного оркестра "Imperialis Orchestra", который исполнит мелодии из кинофильма "Анна Каренина". Также в День города на Сретенском бульваре будет работать открытый микрофон, где актеры поэтическо-музыкального коллектива "Живая суббота" будут читать отрывки из романа Л.Н.Толстого, а затем каждый желающий сможет продолжить публичные чтения.

Культурный центр "Зеленоград" 9 сентября с 16:00 до 20:00 удивит москвичей насыщенной творческой программой в парке 40-летия Победы: здесь можно принять участие в мастер-классе по рисованию 3D- ручками, изготовлению куколок-оберегов и созданию картин из пластилина. Будет работать тематическая фотозона и игротека с настольными играми, а маленьких гостей будут встречать аниматоры от молодежного объединения "КультВолонтер".

Теме русского авангарда будет посвящена программа "Москва: одной строкой", организованная библиотеками Новой Москвы. 9 сентября с 13:00 до 18:00 на стадионе г. Московский (микрорайон 1, д. 39) можно проверить свои литературные знания благодаря экспресс-викторинам по творчеству поэтов-авангардистов, почувствовать себя художником, посетив мастер-класс по абстрактному искусству, и повторить стихотворения Владимира Маяковского и Даниила Хармса на интерактивных программах "Так кем же быть?" и "Хармсиада".

Для тех кто хочет провести этот день активно, 9 сентября в 13:00 здесь пройдет квест "В авангарде искусства" от библиотек Новой Москвы и спортивно-интеллектуального клуба "Поквести". Каждая команда должна отыскать произведения авангардизма отечественных авторов в разных районах города Московский, за что получит как заряд положительных эмоций, так и подарки от организаторов квеста. Для участия требуется регистрация по ссылке: http://pokvesti.ru/?quests=v-avangarde-iskusstva

9 сентября с 14.00 до 20.00 молодежная библиотека им. М.А.Светлова (ул. Большая Садовая, д. 1) превратится в поэтическую киностудию в стиле авангарда, где прочтут стихотворения поэтов XX века актриса театра и кино Алиса Гребенщикова, поэты театра Влада Маленко, поэт, режиссер и артист театра Булгакова Егор Сальников, актриса театра им. Вахтангова Аделина Голубенко, актер театра "Ленком" Андрей Сергиевский, поэты Ника Симонова, Екатерина Яшникова, Сергей Гейченко и другие творческие деятели. Любой желающий может принять участие в поэтических чтениях и поздравить город с юбилеем. Все выступления будут транслироваться онлайн ВКонтакте и после смонтированы в видеоролике.