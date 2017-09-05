Министры стран Северной Атлантики продолжат диалог на рыбопромышленном форуме в Петербурге

Москва, 5 сентября /Росконгресс/ -- Министры рыболовства стран Северной Атлантики подписали коммюнике по итогам 22-ой конференции, посвященной сохранению морских экосистем. Встреча состоялась в городе Шедьяк (Канада). В мероприятии традиционно принимают участие министры рыболовства Российской Федерации, Канады, Фарерских островов, Гренландии, Исландии, Норвегии, Европейского союза.

В ходе круглого стола были выработаны решения по проблемам ведения рыболовства в Северной Атлантике, которые включают последствия глобального изменения климата и необходимость совместной борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, наносящим ущерб рыбной промышленности и окружающей среде.

Участники конференции акцентировали внимание на необходимости регионального сотрудничества в Северной Атлантике с использованием лучших национальных практик в области рыболовства и сохранения водных ресурсов. Защита морских экосистем является неотъемлемой частью усилий, гарантирующих будущим поколениям возможность дальнейшего использования ресурсов океана, и является важнейшим обязательством для всех министров рыболовства в Северной Атлантике.

Главы и члены делегаций согласились, что принятие решений по охране водных биоресурсов и среды их обитания должно строиться на основе научных рекомендаций, прозрачности и в партнерстве рыбопромышленников с экологическими организациями и коренными народами, населяющими прибрежные районы.

Министры рыболовства Северной Атлантики выразили готовность продолжить обсуждение актуальных вопросов на тематических дискуссионных площадках, среди которых был отмечен Международный рыбопромышленный форум.

Первый Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге 14—16 сентября на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо".

Официальный сайт Форума: www.fishexpoforum.com

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Справочная информация:

Организатор: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.

В зоне ответственности ведомства — организация промышленного рыболовства в морских и пресноводных объектах, научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, а также в сфере производственной деятельности на судах и в морских портах.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста экономики прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 4,5% мировой добычи рыбы, это стабильно 5—6-е место в мире. В 2016 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 20 лет: освоено около 4,8 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 6% выше уровня 2015 года. Оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.

При информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.