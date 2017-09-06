Подземный рудник Гайского ГОКа приобрел новое оборудование на 70 млн руб.

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ГАЙ (Оренбургская область), 6 сентября. /ТАСС/. На подземный рудник Гайского ГОКа (Уральская горно-обогатительная компания) поступила новая техника - погрузочно-доставочная машина Caterpillar R1700 G (Австралия) и проходческая буровая установка Sandvik DD311-40 (Финляндия). Общая стоимость нового оборудования превысила 70 млн руб., сообщают в УГМК.
Caterpillar R1700 G - высокопроизводительная погрузочно-доставочная машина грузоподъемностью 14 тонн, специально разработанная для работы в подземных условиях. Она предназначена для транспортировки горной массы из камер и забоев, погрузки руды в шахтные самосвалы. Sandvik DD311-40 - это одностреловая электрогидравлическая буровая установка для проходки горизонтальных выработок.
"Поступившая техника не только мощная и отвечающая высоким требованиям техники безопасности, а и что немаловажно - удобная в техническом обслуживании. Уверен, что имея специализированно подготовленный ремонтный персонал, материальную базу и тщательно следуя правилам технического обслуживания, мы вполне можем рассчитывать на высокую степень отдачи и длительный срок службы вновь поступившего самоходного оборудования", - отметил главный механик подземного рудника Владимир Корпачев.
"Модернизация горного оборудования обусловлена растущими показателями по добыче руды. В этом году перед нашим коллективом поставлена задача добыть 7,5 млн тонн руды - это на один миллион тонн больше, чем в прошлом году. И поступление новой, современной техники, конечно, же, будет способствовать выполнению производственного плана", - говорит начальник подземного рудника комбината Николай Ефимов.
Всего с начала 2017 года на подземный рудник Гайского ГОКа поступило 27 единиц различной горной техники.
Гайский ГОК - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году. На ГГОКе работает около 6,5 тыс. человек.
УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.