На Международном рыбопромышленном форуме поднимут вопросы рыболовства в Мировом океане

МОСКВА, 6 сентября /Росконгресс/. С 14 сентября в Санкт-Петербурге откроется Международный рыбопромышленный форум. Деловая программа мероприятия привлекла представителей ведущих рыболовных держав - глав отраслевых ведомств, руководителей крупнейших компаний и некоммерческих объединений. Главным событием первого дня Форума станет пленарное заседание "Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция?". В дискуссии примут участие министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, министр рыболовства Королевства Норвегия Пер Сандберг, глава Государственного субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Чили Пабло Мантуран, министр (член коллегии) Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский, исполнительный секретарь Генеральной комиссии по рыболовству для Средиземноморья и Чёрного моря ФАО ООН Абдулла Сроур, президент Всеяпонской рыбопромышленной ассоциации Тосиро Сирасу, генеральный секретарь Ассоциации океанического промысла КНР Хуан Баошань.

Модератором дискуссии будет Эндрю Маллисон, генеральный директор Международной ассоциации рыбной муки и рыбьего жира.

Участники пленарного заседания обсудят ключевые вопросы обеспечения национальных интересов в области рыболовства в районах действия международных договоров, в исключительных экономических зонах третьих стран.

Глобальный объем промышленного рыболовства, по данным ФАО, составил более 93 млн тонн. Россия занимает четвертое место в списке ведущих рыболовных стран, вслед за Китаем, Индонезией и США. При этом рост вылова последние годы обеспечивается за счет развития рыбоводства на фоне сокращения рыбных запасов. Важный рубеж был достигнут в 2014 году, когда впервые доля сектора аквакультуры в мировом вылове превысила долю дикой рыбы. Судя по проведенному ФАО анализу, доля рыбных запасов, эксплуатируемых в пределах уровня биологической устойчивости, сократилась с 90% в 1974 году до 69%. году. Учитывая тенденции, удовлетворение постоянно растущего спроса на рыбную продукцию становится обязательной и чрезвычайно сложной задачей.

"Мы хотим создать коммуникационную площадку, на которой встретятся представители мировых рыболовных держав - органов государственной власти, бизнеса и отраслевых объединений. Нам предстоит ответить на многие глобальные вопросы и найти баланс интересов. Один из вызовов - как в условиях роста потребления и конкуренции за природные ресурсы обеспечить продовольственную безопасность и в то же время сохранить биоразнообразие Мирового океана", - сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"В сентябре в Санкт-Петербург приедут делегации, которые представляют страны, обеспечивающие половину мирового вылова водных биоресурсов и две трети мирового объема производства продукции аквакультуры", - сказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), член организационного комитета форума Герман Зверев.

Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут 14-16 сентября в Санкт-Петербурге на площадке выставочного центра "Ленэкспо". Деловая программа состоит из пленарного заседания, конференции и семь панельных сессий.

Официальный сайт форума: www.fishexpoforum.com.

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Справочная информация

Организатор: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.

В зоне ответственности ведомства - организация промышленного рыболовства в морских и пресноводных объектах, научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, а также в сфере производственной деятельности на судах и в морских портах.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста экономики прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 4,5% мировой добычи рыбы, это стабильно 5-6-е место в мире. В 2016 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 20 лет: освоено около 4,8 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 6% выше уровня 2015 года. Оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.

При информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.