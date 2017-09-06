Обнародована расширенная программа празднования юбилейного 870-летия Москвы

МОСКВА, 6 сентября 2017 г. /Пресс-служба оргкомитета/. В течение двух дней, 9 и 10 сентября, Москва будет отмечать 870-й юбилейный День города. Отражением тематики праздника станет девиз: "Москва – город, где создается история", посвященный выдающемуся вкладу нашего города и его жителей в российское и мировое наследие. Масштабная программа, организованная Департаментом культуры города Москвы, по традиции будет проходить в течение двух дней. Жителей и гостей столицы ждут концерты, экскурсии, фотовыставки, театрализованные постановки и многое другое.

Парки столицы подготовили программы в различных направлениях. Гости событий смогут окунуться в атмосферу Москвы 60-70-х годов, увидеть лучшие театральные постановки столичных театров, собрать модели космического аппарата и принять участие в "народном караоке".

Также в честь праздника 9 и 10 сентября музеи и парки Москвы проведут более 200 бесплатных экскурсий. В проекте примут участие более 80 музеев, выставочных залов, парков и галерей. Планируется, что экскурсии посетят около 6 тыс. человек.

Жителей и гостей столицы ждут прогулки по центральным улицам и старинным усадьбам, велосипедные и самокатные экскурсии, поездки на МЦК и на теплоходе по Москве-реке и многое другое. Бесплатные экскурсии организованы в рамках проекта "Москва экскурсионная", который курируют Департамент культуры города Москвы и МОСГОРТУР.

Все экскурсии можно посмотреть на официальном сайте Мэра Москвы: https://www.mos.ru/cityday/moskva-ekskursionnaya.html

Специально для проекта "Москва экскурсионная" создан чат-бот, который позволит москвичам и туристам быстро выбрать интересующие их площадки и мероприятия. Начать пользоваться чат-ботом можно, перейдя по ссылке: https://t.me/MosExcursionsBot

Красная Площадь

9 сентября, 12:00–13:00

Сбор гостей начнется с 10:00 до 11:30, всего на Красную Площадь приглашены 7 500 человек, среди них почетные граждане Москвы, ветераны, представители общественных и молодежных организаций, официальные лица, послы иностранных государств, участники проекта "Активный гражданин".

Традиционно торжественная церемония открытия на Красной Площади даст старт всем праздничным мероприятиям, она начнется 9 сентября в 12:00 и будет транслироваться в прямом эфире на все городские площадки. В 13:00 – общегородской музыкальный старт праздника под звуки Гимна Москвы.

Программа мероприятия будет строиться на номерах, посвященных 870-летнему юбилею города. Репертуар церемонии раскроет историческую роль Москвы как выдающегося центра мировой науки, культуры, политики и спорта, и будет отображать личности и дела известных всему миру знаменитых людей, имеющих отношение к Москве.

Основная сценическая площадка будет традиционно установлена на фоне Собора Василия Блаженного. В качестве декораций была выбрана "концентрация" узнаваемых московских архитектурных форм, соответствующих различным эпохам.

Храм Христа Спасителя

9 сентября 12:00-21:00

10 сентября 15:00-20:00

У Храма Христа Спасителя в честь празднования Дня города в рамках тематики "Москва созидает" будут объединены две темы – классика и искусство глазами детей.

9 сентября программа на Волхонке подарит незабываемые впечатления любителям классической музыки – зрителей ждет выступление Нижегородского губернского оркестра, а также "Красная гвоздика" и Всемирный молодежный симфонический оркестр. Гостей мероприятия ждет программа от популярных исполнителей, которые исполнят классические произведения в современной обработке. Для вас выступят Московский вокальный коллектив "Кватро", Ксения Дежненва, Алексей Татаринцев, Агунда Кулаева, Николай Диденко, Светлана Сергеева, Светлана Касьян, Вита Васильева, Георгий Васильев, Надежда Гулицкая, Илья Литвинов,

10 сентября состоится Фестиваль современной детской песни. Всех гостей ждет праздничная программа в которой примут участие детская концертная студия "Непоседы" и детский театр эстрады. Юные артисты исполнят всеми любимые хиты совместно с популярными артистами. Для вас выступят Московский вокальный коллектив "Кватро", российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев, А. Омелюта, Юлия Началова, Юрий Конов, "Имена Production", а также, гости мероприятия услышат свои любимые песни заслуженного артиста РФ – Валерия Меладзе.

За всем происходящим на юбилее столицы можно будет наблюдать абсолютно бесплатно на сайте видео сервиса MEGOGO.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Русское Радио".

Ул. Арбат

9 сентября 12:00-21:00

10 сентября 15:00-20:00

В День города на Арбате развернется межмузейный фестиваль. Он пройдет на сцене у Театра имени Евгения Вахтангова — на так называемой Собачьей площадке, исчезнувшей в 1962 году при прокладке проспекта Калинина

На фестивале будет рассказана история этого уникального места и прилегающих к ней арбатских переулков – пространства жизни московской аристократии, а также знаменитых писателей и поэтов, философов и музыкантов. Культурная программа включает в себя: пешеходные экскурсии, лекции знаменитых историков и литературоведов, творческие встречи с актёрами и писателями, концерты классической и джазовой музыки, презентацию книги "Что сегодня композиторы говорят о Скрябине" и многое другое. О культурно-исторической топографии Собачьей площадки и её "героях сквозь века" расскажет выставка, куратором которой является историк Анна Эспарса. На выставке будут представлены материалы из фондов Музея архитектуры имени А. В. Щусева, Дома-музея Марины Цветаевой, Мемориального музея А.Н. Скрябина, Дома Гоголя, библиотеки "Дом А. Ф. Лосева", Государственного музея В.В. Маяковского, Государственного музея А.С. Пушкина, Московского мемориального музея С.А. Есенина, Мемориальный музей-квартира Ел. Ф. Гнесиной.

Основными хэдлайнерами вечера 9 сентября станет творческий союз российской группы "Feelin's" Геннадия Филина и известного итальянского вокалиста BorisSavoldelli. Большую часть выступления составит лучшее из международной программы: "ЕсенинJazz". Параллельная программа фестиваля будет представлена в Доме-музее Марины Цветаевой и в Мемориальной музее А. Н. Скрябина.

10 сентября в 21.00 в Доме-музее Марины Цветаевой зрителей ждет премьера программы "Легкое имя: Пушкин", подготовленной специально для фестиваля Алисой Гребенщиковой: будут представлены литературные размышления о влиянии Золотого века русской поэзии на век Серебряный словами Марины Цветаевой и Александра Блока.

Организаторы фестиваля: Департамент культуры города Москвы, ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой", ГБУК г. Москвы "Мемориальный музей А. Н. Скрябина"

Цветной бульвар

9 сентября 2017 г., 12:00-21:00

10 сентября 2017 г, 14:00-20:00

Четвертый год подряд мероприятие на Цветном бульваре соберет неравнодушных горожан. Крупнейшие московские благотворительные фонды и общественные организации объединятся для того, чтобы рассказать о необходимости развития благотворительности в современном обществе.

Фестиваль "Добрая Москва" — это торжественное событие и большой городской праздник, который позволит привлечь внимание к социально значимым проблемам столицы и покажет, что каждый может оказывать помощь людям, совершая добрые дела.

Фонды и общественные организации представят жителям города свою деятельность в формате выставки, где каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах или купить на ярмарке товары, сделанные подопечными фондов. На территории праздника будет организован большой маркет, где будут представлены молодежные бренды одежды и аксессуаров. Денежные средства, собранные с аренды места на маркете будут переданы благотворительным фондам.

9 сентября любой желающий сможет принять участие в благотворительном забеге. Для участия каждый участник должен внести благотворительное пожертвование от 200 рублей. Все собранные средства пойдут на реализацию деятельности благотворительных фондов. Регистрация на забег осуществляется на сайте добрыйзабег.рф Регистрация будет открыта с 12:00. Начало забега в 14:00.

9 сентября на Главной сцене фестиваля выступят: группа "Челси", рэпер Кравц и экс-вокалистка поп-группы "Тату" Лена Катина, Brandon Stone, группа "MBAND", Natan, Юрий Кононов, Natella, К. Луговая. Начало концерта в 18:40.

Концерт продолжится 10 сентября. С 16:00 до 20:00 на Трубной площади выступят: группа "Пицца", Эмма М, Элина Чага, Людмила Соколова, Маркус Рива, Юта, Битеев, Мария Мия, Базиль, Малиновский Алекс, Джанго, Маша Кольцова, Александр Еловский, Настасья, 2Маши, Доменик Джокер и Катя Кокорина, Алина Гросу, Лигалайз, Согдиана, Князева Елена и рэп-исполнитель Джиган.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", информационный сервис "2do2go2, информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Страна FM", телеканал "RT".

Триумфальная площадь

9 сентября 2017 г., 13:00-21:00

10 сентября 2017 г, 14:00-20:00

Тему взаимодействия разных видов искусства, которая станет главной идеей программы в парке искусств "Музеон", продолжит программа на Триумфальной площади. Зрителей ждут театрально-музыкальные постановки, литературные номера, поэтические чтения и многое другое. Москва, как родина А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, А. Белого, Б. Ахмадулиной, А. Барто, В. Высоцкого и многих других великих поэтов и писателей, предстанет на Триумфальной площади в блеске литературных метафор. В программе - ожившие герои любимых многими поколениями книг, городские мифы и легенды, литературные квесты.

9 сентября свою программу подготовили творческий союз российской группы Feelin’s Геннадия Филина и известного итальянского вокалиста Бóриса Саволделли (Boris Savoldelli). Яркое выражение русской души – стихотворения Сергея Есенина и мелодии широко известных песен на его стихи впервые в мире передаются универсальным языком джаза, блюза и соул-музыки и звучат на трех языках – итальянском, английском и русском. Концерт украсят номера Бóриса Саволделли в формате "а капелла" (гость из Италии мастерски импровизирует с электронными процессорами, создавая изумительное многоголосие). Выступление групп "Несчастный случай", "Ундервуд", и группы "Маяковский" ждут всех любителей поп и рок-музыки. Помимо музыкальной программы зрителей ждет увлекательное погружение в театральные постановки "Театра поэтов" – Центр драматургии и режиссуры, театра Гоголя, театра "Практика", театра Камбуровой, "МОСТ", содружества актеров Таганки.

Помимо программы на сцене в рамках празднования на Триумфальной площади состоится интерактивная акция "Рифмуем с Москвой".

10 сентября праздничная программа на триумфальной площади продолжится. Гости мероприятия смогут послушать одного из ярчайших представителей блюзового направления в российском роке, бывшего участника группы "Машина времени" и "Воскресенье" - Евгения Маргулиса, а также народного артиста России – Сергея Шаркурова, Анну Бутурлину с музыкальной группой и группу "NETOSLOVO". Кроме музыкальной составляющей праздничной программы, зрители смогут увидеть театральные постановки тетра "Человек" и театра "Сфера".

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Эхо Москвы", журнал "Сноб", телеканал "RT".

Парк Победы на Поклонной горе

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 11:00-20:00

Гостей ждут выступления популярных артистов, вокальные, танцевальные номера и многое другое. 9 сентября в 12:00 состоится прямая трансляция Торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади. Концертная программа праздника будет подготовлена Дорожным радио и телеканалом ТВЦ. Гостей ждут выступления таких популярных артистов, как Иосиф Кобзон, Денис Майданов, Анита Цой, Катя Лель, Сати Казанова, Марк Тишман, Юта, Марина Девятова, Инна Маликова и группа "Новые самоцветы", Вячеслав Добрынин, Сопрано Турецкого, Дина Гарипова, группа "Пятеро", Вахтанг, Этери Бариашвили, группа "Френды", Раффа Григорян и другие.

10 сентября в дневном концерте, посвященном Дню города Москвы, зрителей ждут выступления популярных артистов: Юлия Плаксина, "Natella", Ден Петров & band, группа "Против Правил", Кирилл Астапов и Валерия Сушила, Кристина Стельмах, Лигалайз, Егор Сесарев, группа "Интонация", Brandon Stone, Маргарита Позоян, Полина Зизак, Эльман, Yasniell Navarro & группа "Bridge", группа "Arfasound", Шариф, Шрамко Татьяна, Алексей Минченко, Мари Нжипуакую , Юлия Пак, Ромарио, Анна Седакова, группа "Venger collective", группы "PRAVADA", "Гринго", "Braska", "Брукс", "СВОЕ ВРЕМЯ", "Folkstar", "VILLA GRINCH", Артём Угляров, Nelson, "NEDELKA", Zammer (Таврида) . Приятным сюрпризом будут выступления звезд большой сцены: Диана Гурская, Тамара Гвердцители, Валерий Меладзе.

В вечернее время, после 18:00 шоу программа продолжится, на сцену выйдут популярные артисты от Радио Дача: Юта, Согдиана, Сати Казанова, Митя Фомин, Александр Шевченко, Александр Айвазов, Дмитрий Колдун, Ольга Орлова, Людмила Соколова, группа "На-На" и Александр Добронравов.

Помимо концертной программы 10 сентября с 11:00 до 13:00 пройдут показательные конные представления "Конные традиции России". Всадники продемонстрируют искусство верховой езды в исторической форме и мастерство перестроений в лучших традициях конного церемониала. Выступления будут сопровождаться комментариями ведущего, который расскажет интересные исторические факты.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Дорожное Радио", радиостанция "Радио Дача", телеканал "ТВЦ".

Аллея Космонавтов

9 сентября 2017 г., 12:00 – 22:00

10 сентября 2017 г, 14:00 – 20:00

9 и 10 сентября в честь Дня города аллея Космонавтов станет местом встречи любителей космоса и фантастики, ставшей реальностью.

Знаковые события российской космонавтики — запуск первого искусственного спутника, полет Юрия Гагарина, выход человека в открытый космос — предстанут в виде постановочных элементов шоу. Зрителей ждут современная хореография, цирковые номера и выступления популярных диджеев, и певцов. В течении всех выходных гостей мероприятия ждет множество увлекательных мастер-классов для всей семьи на тему космоса. Зрители смогут увидеть интереснейшие видеоинсталляции и перфомансы.

9 сентября в 12:00 гости увидят прямую трансляцию с Красной площади, а вечером на Аллее Космонавтов устроят светомузыкальное лазерное шоу. Для зрителей, с праздничным вечерним концертом, выступят известные артисты: группа Quest Pistols Show, группа "OQJAW", Tesla Boy, Guru Groove Foundation, Plazma, группа "Gayana", группа "On-the-Go", Вахтанг, акапельная группа "Coffeetimeband", группа "Плазма", Влад Соколовскимй, Сати Казанова. А для всех любителей клубной музыки выступят Dj Feel, Dj Felatov, и многие другие.

10 сентября праздничная программа продолжится. В вечернее время Леонид Агутин, а также популярная группа "Пицца", МС Маркин, Dj Portnov выступят для всех с концертом, посвященным празднованию дня города.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", кино сайт "Megogo.net", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "DFM", интернет портал "Мослента".

Парк Горького

9 сентября 13:00-22:00

10 сентября 13:00-21:00

В Парке пройдет фестиваль "Яркие люди", который объединит все виды искусства. В 14:15 начнется десятичасовое театрально-музыкальное представление "Цветные сны" от выпускников ГИТИСа и участников Liquid Theatre – режиссера Андрея Смирнова и художника Виталия Боровика. Зрителей ожидают удивительные встречи и яркое шоу с участием акробатов, воздушных гимнастов, танцоров и оперных артистов.

Хедлайнерами праздника станут французская театральная компания Remue Ménage, уже более 15 лет создающая уличные постановки на стыке различных видов искусства: цирка, танца и музыки. Артисты впервые в России покажут спектакль – Gueule d’ours ("Медвежья пасть") с участием артистов на ходулях в костюмах медведей. Еще одно уникальное шоу представит итальянская театральная труппа Corona – танцоры, акробаты и музыканты сыграют спектакль Fiore di Loto ("Цветок лотоса").

На главной сцене пройдут fashion-показы. Параллельно с модными дефиле здесь представят свои спектакли молодые артисты. Кроме того, весь день будут работать интерактивные зоны с воркшопами от лучших мастерских и библиотек Москвы.

Парк искусств Музеон

9 сентября 13:00-21:00

10 сентября 15:00-20:00

В Музеоне пройдёт 6-й Международный театральный фестиваль "Яркие люди". Тема "Ярких людей" – "Москва дизайнерская". Пространство Парка превратится в интерактивную лабораторию, где, под известные ремиксы Dj Felatov и зажигательные треки Dj Feel, можно будет увидеть лучшие новинки от молодых столичных художников. Вместе со стилистами гости придумают и создадут свой уникальный образ. Трижды в день будут проходить fashion-показы от дизайнеров Москвы. В фестивале примут участие: Дом Моды Славы Зайцева, Бартенев Андрей, Фролов Александр, Минцев Кирилл, Фогель Артемий, Казарова Венера, Качаева Мария, Вересова Нина, Баркова Евгения, Степанов Виктор, Катя Сода, "Вареньйе организм", Понамарева Вероника, Светлана Кватра, Роман Ермаков. Приобщиться к литературе и узнать о новых трендах сезона можно будет на необычном шоу Fashion + Poetry: молодые актеры в дизайнерских костюмах прочтут стихотворения современных поэтов. А в рамках программы Fashion + Theater свои спектакли покажут столичные труппы квартет "4 стула", театр "Тест", театр "Freak Fabrik", театр "Лаборатория Моды", театр "Эскизы в прстранстве" и Театр Артема Гапоненко. Для гостей мероприятия пройдут специальные лектории, в которых примут участие Персона Lab-имидж лаборатория, архитектурное бюро – Архкон, школа дизайна НИУ-ВШЭ, Московский конкурс молодых дизайнеров.

Для меломанов в программе – необычные оперный и танцевальный fashion-перфомансы, а также серия концертов. Для гостей выступят группа "Зоркий", группа "Mana Island", группа "Poko Cox", группа "EMIC". В зоне Fashion + Art посетители смогут самостоятельно изготовить модный аксессуар или арт-объект из эко-материалов.

За всем происходящим на юбилее столицы можно будет наблюдать абсолютно бесплатно на сайте видео сервиса MEGOGO.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", информационный сервис "2do2go", городская интернет-газета "The Village", информационный гид "Ваш Досуг", гастрономический гид "Афиша-Рестораны", радиостанция "Хит FM".

Екатерининский парк

9 сентября 2017 г., 12:00-21:00

10 сентября 2017 г, 13:00-20:00

На День города в Екатерининском парке состоится театрализованная праздничная программа для всей семьи, в которой в доступной для детей и молодёжи форме рассказывается о наших Великих победах. Военачальники и полководцы, простые солдаты и матросы русской армии предстанут перед зрителями в ожившей музыкальной истории от марша Семеновского полка до военной музыки наших дней. Истории великих побед ждут всех зрителей представления. В программе, посвященной 870-летию Москвы, героические страницы истории будут чередоваться с рассказами о мирной жизни столицы, ее трудовых буднях. Особенностью программы станет вовлечение в неё детей и взрослых. Гости будут не просто зрителями, но и участниками театрализованной программы с элементами интерактива.

9 сентября гостей парка ждет очень насыщенная театрализованная программа, участниками шоу выступят: театр "Иллюзии", Театр "Экспромт", театр на набережной, театр "Тень", театр Стаса Намина. Участниками программы для самых маленьких станут: театр юного актера, театр "Жар-птица", "уголок дедушки Дурова", а также театр кошек им. Куклачева. В вечернем праздничном концерте примут участие звезды эстрады: Ксения Луговая, Руслан Алехно, певица Варвара, Глеб Матвейчук, Диана Гурская, Тамара Гвердцители, Джиган.

10 сентября зрителей ждут шоу программы Нового драматического театра, Московского театра детской книги "Волшебная лампа", и центра Славы Полунина, чьи удивительные представления не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей. В финальной части программы зрителей ждут выступления музыкальных коллективов, которые исполнят популярные песни. Среди которых будут, детская народная певческая школа "Центр В. Девятова", музыкальный театр на Басманной, а также известный рэп певец Джиган.

Все выходные в Екатерининском парке будет установлена детская площадка, специально для самых маленьких, развлекательная программа порадует малышей любого возраста. В программе: театрализованные представления, клоун, жонглёр, акробаты, уличные мимы, дрессированные животные.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", кино сайт "Megogo.net", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Страна FM".

Парк Сокольники

9 сентября 12:00-22:00

Центральной темой празднования Дня города в Сокольниках станет "Опера". Концертная программа праздника начнется с живого исполнения гимна Москвы, далее гостей ждут выступления оперных певиц. На Главной аллее парка будут размещены постаменты с "живыми" статуями в белоснежных костюмах, которые исполнят для гостей оперные партии. Дополнят концертную программу всемирно известные исполнители из Европы. Кроме того, гости смогут принять участие в программе "Парки поют" и исполнить любимые композиции. Завершится праздничный концерт выступлением российской оперной певицы.

Сад "Эрмитаж"

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 13:00-20:00

9 сентября в саду пройдет пятый ежегодный фестиваль "Театральный марш". В 12-часовом марафоне представят свои спектакли лучшие московские театры: Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Театр им. Пушкина, "Балет Москва", "Школа драматического искусства", Театр на Таганке, "Школа современной пьесы", Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой, Театр кукол им. С.В. Образцова и многие другие.

В этом году зрители "Театрального марша" увидят и новых участников. Театр имени Пушкина покажет спектакль "Рождество О. Генри" (А. Франдетти), отмеченный премией "Золотая маска" в номинации "Работа режиссера". Участники театрально-образовательного проекта "Студия историй" представят зрителям сразу несколько историй в модном сегодня жанре сторителлинга.

Детская программа пройдет в первой половине дня. Театр "Школа современной пьесы" покажет один из лучших спектаклей для детей и взрослых – "Вредные советы" по одноименному произведению Григория Остера. "Театриум на Серпуховке" представит "Летучий корабль" - полномасштабный мюзикл для всей семьи.

Постоянные резиденты фестиваля представят зрителям свои нашумевшие постановки. Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича - Данченко предложит вниманию публики концерт солистов "На голубом Дунае". "Школа драматического искусства" в этом году готовит для фестиваля специальный проект под названием "Гиляровский". "Балет Москва" познакомит зрителей со спектаклем "Все пути ведут на север", удостоенным премии "Золотая Маска" 2017 года в номинации "Лучший спектакль современного танца". Зрители также увидят новую работу неоднократных номинантов "Золотой маски" - Liquid Theatre и их постановку "Красные матросы" в сопровождении живого оркестра. Завершит театральный марафон рок-н-драма "Вий" по мотивам одноименной повести Н.В. Гоголя и текстам песен рок-барда Вени Д'ркина - громкая премьера Театра на Таганке.

10 сентября сад приглашает окунуться в атмосферу театра и принять участие в музыкально-поэтических представлениях и творческих мастерских.

Концерт артистов музыкальных и драматических театров, экспериментальные перформансы, творческие мастерские и программы для детей, а также музыкальные и поэтические спектакли от лучших современных театров города. На сцене сада с музыкальным спектаклем выступит известная актриса театра и кино Алиса Гребенщикова.

Праздничный день начнется с музыкальной программы артистов московских театров. Талантливые актеры исполнят свои любимые песни о Москве. Продолжит программу танцевальный перформанс "Протокол Мы" и музыкально-поэтическая программа "Танцплощадка". Немного передохнуть от танцев гости сада смогут во время поэтического спектакля "Бродский. Стихи", который исполнят актеры театра "Практика", центра Мейерхольда и мастерской Петра Фоменко.

Для самых маленьких участников праздника подготовлена специальная программа. Юные гости смогут увидеть семейный музыкальный спектакль "Дурацкие дети. Леля и Минька" и попробовать себя в роли настоящих актеров в творческой мастерской "Станиславский". В оборудованной кино-мастерской "8" детям будет предложено создать stop-motion мультфильм или короткометражку, самостоятельно озвучить короткий эпизод фильма или же освоить базовые навыки телевизионных дикторов.

Парк Красная Пресня

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 13:00-20:00

9 сентября в парке пройдет страноведческий фестиваль "Весь МИР на Красной Пресне", приуроченный к 25-летию телекомпании "МИР". В течение дня гостей фестиваля ждет насыщенная программа: открытый кинопоказ и фотовыставка, утренняя зарядка и йога-практика, творческие и танцевальные мастер-классы. Посетителям представится возможность задать свои вопросы ведущим, режиссерам и операторам телеканалов "МИР" и "МИР 24", а также пообщаться с известными блогерами и путешественниками.

На фестивале можно будет попробовать национальные блюда разных стран: от настоящих грузинских хачапури до вкуснейшего бакинского плова. Для детей будет открыта специальная площадка с анимационной программой и мастер-классами. В завершение фестиваля состоится праздничный концерт. Весь день в парке будет проходить акция "Парки поют".

10 сентября парк представит посетителям историческую ретроспективу культурной жизни Москвы в рамках программы "Москва созидает". На сцене парка состоятся поэтические чтения, балетные выступления и концерт симфонического оркестра. Для гостей также пройдут выступление уличного театра, танцевальные мастер-классы, викторины о Москве и экскурсии, которые познакомят посетителей с достижениями москвичей в области литературы, живописи, кинематографа и музыки.

Сад им. Баумана

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 13:00-20:00

Посетители сада проведут выходные в атмосфере 60-70-х годов. О достопримечательностях истории Басманного района Москвы гости мероприятия смогут узнать в рамках импровизированной экскурсионной ретро-программы и исторического лектория. В программе праздника: кинопоказы любимых фильмов 60-70-х годов, фотовыставка о жизни людей в эпоху "хрущевок" и первого полета человека в космос, стихи знаменитых поэтов, интерактивные развлечения для детей и взрослых. Вечерами сад будет превращаться в яркую музыкальную площадку с зажигательными танцами в стиле твист и рок-н-ролл. На главной сцене выступят музыкальные коллективы с отечественными и зарубежными хитами разных лет.

Во время мастер-классов гости примерят на себя различные профессии: смогут построить дом из гигантских деталей, собрать космический корабль "Союз" и попробовать себя в роли мультипликатора. На территории сада появится фотозона с интерьером квартиры 60-х годов.

Таганский парк

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 13:00-20:00

В парке устроят большой спортивный праздник. 9 сентября посетители увидят акробатический номер "Пирамида из людей", показательные выступления на ринге для единоборств и музыкальный концерт. Любителям активного отдыха представится возможность поучаствовать в спортивном мастер-классе по футбольному и баскетбольному фристайлу, турнире по волейболу и других спортивных играх (бадминтон, фрисби, петанк, шахматы). Покорить вершину можно будет на специально-созданной альпинистской стенке.

10 сентября у каждого, кто мечтал попробовать себя в зумбе, капоэйре или брейкдансе, будет шанс принять участие в мастер-классах. Также в парке пройдут образовательные лекции по темам "Сбалансированная спортивная нагрузка", "Здоровое питание" и "Правильная техника бега". Юные участники праздника смогут проявить себя в спортивных состязаниях и творческих мастерских. На территории парка будет работать фотовыставка "История спортивных побед".

Парк Олимпийской деревни

9 сентября 2017 г., 12:00-22:00

10 сентября 2017 г, 14:00-20:00

Мероприятия в честь Дня города в Парке Олимпийской деревни пройдут под девизом "Москва ставит рекорды, Москва - за спорт!". Организаторы подготовили обширную программу, включающую в себя спортивные и игровые активности, праздничный концерт, яркое светомузыкальное шоу и фейерверк. Гости парка смогут стать участниками "олимпийского квеста", установить свой личный рекорд и получить призы от ZASPORT. Для детей подготовлена отдельная программа и спортивно-развлекательная эстафета.

При участии Федераций олимпийских видов спорта в лектории ZASPORT будут организованы встречи и автограф-сессии c олимпийскими чемпионами и яркими представителями мира спорта. На вопросы гостей ответят гимнастки Светлана Хоркина и Елена Замолодчикова, саночник Альберт Демченко, синхронистка Алла Шишкина, гроссмейстер Игорь Ягупов, издатель газеты "Советский спорт" Сергей Колушев, генеральный директор портала о фитнесе Justbefit Елена Смирнова. Также будут организованы мастер-классы по волейболу, баскетболу, шахматам, гольфу, кроссфиту и др. Совместно с легендарной газетой "Советский спорт" подготовлена выставка архивных фотографий олимпийских чемпионов. Инновационный центр Олимпийского комитета России проведёт экспресс-тестирование показателей здоровья всех желающих.

Украшением программы станет водное шоу с показательным выступлением флайбордистов и аквабайкеров. Зрителей ожидает спортивные развлечения, разнообразная музыка и современные спецэффекты.

Свои праздничные программы покажут: мим театр “МирЛиц”, команда чирлидинга “Багира”, молодежный проект “Танцующий город”, школа студия балета “Тодес”, классический балет Паскаль, коллективы Московской государственной академической филармонии.

9 сентября в вечернее время для всех гостей Парка Олимпийской деревни организован концерт популярных эстрадных исполнителей. Для вас выступят рэпер Мот, певица Бьянка, Алена Свиридова, Дмитрий Дунаев, Катя Нова, Базиль, Лигалайз, Родион Газманов, Эльвира Т, Варвара, DJ Слон (Александр Мещанов).

10 сентября на сцене концертной площадки выступят: Русский народный хор им. Пятницкого,

Государственный оркестр джазовой музыки им. О. Лунгрстрема, государственный академический народный ансабль им. Зыкиной, группа Н.А.О.М.И., группа "Falk beat", Тамара Гвердцители, "Тенора 21 века".

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", кино сайт "Megogo.net", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Говорит Москва", телеканал "8 канал".

Парк Северного речного вокзала

9 сентября 2017 г., 12:00-21:00

10 сентября 2017 г, 13:00-20:00

На День города Парк Северного речного вокзала превратится в идеальное место для любителей путешествий. Гостей ждут интерактивные развлечения - спортивные площадки, активные игры и многое другое. На сцене пройдёт театрализованная программа "Принесите мне карты открытий" – это шоу, посвященное первооткрывателям, исследователям, известным путешественникам от Степана Крашенинникова до Федора Конюхова. В программе – путешествие по России, а также разным странам и континентам.

В дневных концертах зрители смогут увидеть выступления национальных и этнических коллективов, объединенные темой путешествий: историко-этнографический театр, еврейский театр "Шалом", цыганский театр "Ромэн". А также другие театры: театр на малой Бронной, театр "ГЛАС", театр "Русская песня", театр "Каскадер", мастерская Алексея Рыбникова, центр драматургии режиссуры, центр Людмилы Рюминой. Кульминацией программы 9 сентября станут фрагменты легендарного спектакля "Юнона и Авось". На протяжении всего дня гости парка смогут увидеть лучшие экземпляры ретро-автомобилей на выставке Ассоциации Любителей Авторетротехники "СОЮЗ". В вечернее время гостей парка ждет праздничный концерт, а также флешмоб. В концерте примут участие: Ольга Кормухина, Влад Соколовский, Тамара Гвердцители, Татьяна Лихачева, группа "Маяковский", группа "Brevis Brass Band", вокальный проект "Viva", группа "После 11", Андрей Приклонский, Олеся Евстигнеева, Dj Egor и шоу балет "Девичник".

10 сентября праздничная программа продолжится. Гостей праздничного мероприятия ждут постановки актеров театра "Русская душа" и театра "Эрмитаж", а также концертная программа музыкальных номеров в которых примут участие: Екатерина Бродская, Александр Еловский, Максим Лидов, балет "Идеал", Артур Бэст, Московская мужская еврейская капелла, Сергей куприк, "AuRoom Show", группа "Динамит", певица Sona, Кристина Збигневская, ансамбль "Джорджия", Алиса Мон, "Паскаль".

Гостей мероприятия ждут увлекательные мастер-классы для всех желающих. 9 и 10 сентября: мастер-класс бумажное объемное моделирование, мастер-класс в технике скрапбукинг и оригами, мастер-класс фетровые истории, мастер-класс из фоамирана (японская пластичная замша).

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", кино сайт "Megogo.net", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Говорит Москва", новостной портал "Мослента".

Зона отдыха Тропарёво

9 сентября 2017 г., 12:00-21:00

10 сентября 2017 г, 13:00-20:00

На День города Москвы все желающие смогут окунуться в волшебный мир путешествий, странствий и открытия новых земель.

Во время празднования Дня города в зоне отдыха "Тропарёво" гостей ждёт праздничная театрализованная музыкальная программа "Клуб путешественников" в рамках тематики "Москва открывает". Площадка будет посвящена первооткрывателям и путешественникам.

История открытий: Арктика и Антарктика, Камчатка и Дальний Восток. Известные путешественники от Степана Крашенинникова до Федора Конюхова. Театрализованные зарисовки. Любимые многими поколениями песни из мюзиклов. Всё это прозвучит со сцены в зоне отдыха "Тропарёво". Для гостей будут созданы 6 тематических площадок: Южная Америка, Евразия, Африка, Северная Америка, Австралия, Антарктида, на которых можно будет послушать научно-популярные и социально-культурные тематические лекции на темы стран и континентов.

Театральная часть мероприятия 9 сентября проводится при участии театра "АпРТе", театра Геннадия Чихачева, танцевальный коллектив "Побратимы" и театра художественной публикации. В вечернем концерте на сцене выступят популярные и любимые исполнители: Елена Темникова, Алена Свиридова, Дмитрий Певцов, Максим Лидов, группа "Республика", Руслан Алехно, Дмитрий Храмков.

10 сентября участниками театрализованных программы выступят: Московский театр Русской драмы М. Щепенко, театр на Юго-Западе, Московский камерный театр кукол, Московский театр теней, ТКЦ имени Мейерхольда, театр "Бенефис". Вечерний праздничный концерт ждет всех гостей "Тропарево", в концерте примут участие: Рустам Штар, Даниил Иванов, группа "Градусы", певица Бьянка, Dj Felatov.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", кино сайт "Megogo.net", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Говорит Москва", интернет портал "Мослента".

Парк Царицыно

9 сентября 2017 г., 12:00-21:00

10 сентября 2017 г, 14:00-20:00

Праздничная программа "Москва созидает", построенная на шедеврах российской и мировой классической музыки, ждёт зрителей Царицыно на День города Москвы.

Музей-заповедник "Царицыно" на День города Москвы привлечёт любителей классики.

Программа "Великая русская классика" – повод гордиться именами русских композиторов, известных во всём мире. Праздничная программа построена на шедеврах российской и мировой классической музыки. Вклад в мировую культуру российской оперы и балета.

На протяжении двух дней в парке "Царицыно" будут звучать лучшие образцы русской классической музыки в прекрасном исполнении. Среди участников фестиваля будут представлены Симфонические оркестры, а также солисты-инструменталисты и вокальные исполнители.

В первый день для гостей праздничной программы выступят: Калужский молодежный симфонический оркестр п/у Александра Гиндина. Дирижер - Александр Гиндин, солисты – Александр Малофеев, Александр Доронин. Калужский молодежный симфонический оркестр п/у Александра Гиндина, чтец - Павел Любимцев, дирижер – Илья Норштейн. ГАСО им Е. Светланова п/у Владимира Юровского, дирижер – Валентин Урюпин.

Во второй день всех зрителей ждет продолжение праздничной программы: Калужский молодежный симфонический оркестр п/у Александра Гиндина, дирижер – Семен Ткаченко. Калужский молодежный симфонический оркестр п/у Александра Гиндина, чтец Александр Олешко, дирижеры – Андрей Рубцов, Александр Гиндин. МГАСО п/у П.Когана, солисты театра "Новая опера": Дмитрий Боборов, Андрей Борисенко, Татьяна Табачук, Екатерина Петрова, дирижер – Александр Сиднев. ГСО "Новая Россия" п/у Юрия Башмета, солист – Филипп Копачевский, дирижер – Денис Власенко.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", кино сайт "Megogo.net", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", городская интернет-газета "The Village", интернет портал "Мослента", радиостанция "Радио 7".

Измайловский парк

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 13:00-20:00

Празднование Дня города Москвы в Восточном административном округе пройдёт в Измайловском парке.

Зрители смогут увидеть трансформирующиеся сценические конструкции, видео на светодиодных экранах. Гостей ждут современные сценические технологии и спецэффекты, светомузыкальные номера, пиротехническое шоу.

9 сентября на уникальной сцене на воде состоится традиционный финальный концерт фестиваля молодых музыкантов "Metro on Stage". Под зеленым логотипом газеты Metro выступят 10 лучших финалистов! Помимо выступления молодых групп на сцену поднимутся и известные артисты – Ольга Кормухина, Юлия Чичерина, Группа "Чиж и Ко", Группа "Ундервуд", Группа "Пилот" и Алексей Белов.

Перед сценой развернутся показательные выступления каскадёров и спортсменов на воде, флайборд, аквабайк, вейкборд, демонстрация экстремальных видов спорта.

10 сентября гости парка смогут насладится музыкальным сэтом одного из лучших диджеев России – Dj Feel, а также познакомиться с репертуаром юной и яркой певицы ЭММА М, услышать популярные группы "Несчастный случай", "7Б", Дана Соколова, "Слот Мара", "Конец фильма".

9 сентября программа стартует в 13:00 и завершится в 22:00, а 10 сентября она пройдет с 14:00 до 20:00. Программа в Измайлово станет подарком для молодёжи Москвы в честь празднования Дня города.

За всем происходящим на юбилее столицы можно будет наблюдать абсолютно бесплатно на сайте видео сервиса MEGOGO.

Инфрмационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", кино сайт "Megogo.net", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", интернет-портал "Мослента", городская интернет-газета "The Village".

Парк Кузьминки

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 13:00-20:00

День города в парке будет объединен темой достижений России в науке – космонавтике и инженерии. Гости соберут модели космического аппарата "Восток" и МКС, сконструируют робота, познакомятся с открытками СССР в честь первого орбитального полета Юрия Гагарина и смоделируют исторические объекты города. На главной сцене прозвучат песни о Москве и другие известные российские композиции. С 20:00 до 22:00 любители астрономических наблюдений совершат путешествие по просторам звездного неба – в зоне с белыми беседками будет работать площадка астрономических наблюдений.

10 сентября гостей ждет марафон фильмов о Москве: "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Я шагаю по Москве".

Парк Фили

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 13:00-20:00

Парк станет центром искусств. 9 сентября гости парка совершат литературное путешествие от поэтов шестидесятников до современной рок-поэзии. В праздничной программе: "… 60-е – какие времена! Поэзия страну встряхнула за уши..." - литературно-поэтическая зарисовка, "Любви негромкие слова" - музыкальный моноспектакль о жизни и творчестве Анны Герман, акция "Парки поют", фестиваль поэтической песни "Филигрань", хедлайнером которого станет группа "Калинов мост". Также гостей парка ждет кинопоказ в Летнем кинотеатре.

10 сентября пройдет концертно-развлекательная программа с участием звезд современной эстрады.

Перовский парк

9 сентября 12:00-22:30

10 сентября 12:00-19:00

Гости мероприятия смогут окунуться в атмосферу "исторических творчеств", которые легли в основу названий улиц и районов столицы. Путешествуя по московским слободам, посетители парка станут участниками мастер-классов по чеканке монет, созданию изделий из стекла и гончарного дела. Главные события ремесленной праздничной Москвы развернутся в "Певческой слободе". Здесь пройдут мастер-классы по вокалу.

На главной сцене в 20:00 состоится праздничный концерт, хедлайнером которого станет популярная российская рок-группа "7Б". Вечером все желающие смогут отдохнуть в летнем кинотеатре парка, где пройдет кинопоказ фильма о Москве.

10 сентября в парке пройдет интерактивная развлекательная программа с творческими мастер-классами и спортивными играми.

Воронцовский парк

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 13:00-20:00

Гости парка примут участие в "народном караоке" в рамках проекта "Парки поют", где профессиональные исполнители разучат пять песен о столице, одна из которых "А я иду, шагаю по Москве", ставшая хитом начала 1960-х годов, станет камертоном всего мероприятия.

В центральной части парка расположится арт-зона "Киногород": гостей парка ждет фотозона Москва 870, созданная по мотивам лучших кинопремий мира, ростовой макет Чарли Чаплина, макеты фигур актеров Юрия Никулина, Андрея Миронова и арт-объект колонна Морриса.

Посетителей праздника ждет авторский проект "Немое кино со звуком", в рамках которого мульти инструменталист Владимир Тирон познакомит гостей с видением звуков немого кино. Авторское короткометражное кино молодого московского режиссера Юлии Сапоновой "Тыква" и "Поперхнулся" покажет связь поколений в кинематографе.

Также в рамках празднования Дня города 8 сентября в парке откроется фотовыставка, посвященная кинематографу. Экспозиция будет состоять из уникальных кадров, на которых запечатлены исторические вехи, а также яркие моменты создания культовых фильмов, знаменитые актеры кино на съемочных площадках и многое другое.

Парк Печатники

9 сентября 2017 г., 12:00-21:00

10 сентября 2017 г, 13:00-20:00

Юго-Восточный округ на День города Москвы будет презентовать всем желающим уникальную программу, посвящённую медицине в рамках тематики "Москва покоряет". Праздничная программа в честь 870-летнего юбилея столицы пройдёт при участии популярных и любимых многими поколениями исполнителей в парке "Печатники".

Выступления на сцене ждут зрителей 9 и 10 сентября 2017 года. В первый день празднования программа пройдёт с 13.00 до 22.00. Гостей мероприятия ждет выступление российского актера театра и кино Дмитрия Дюжева, а также праздничный концерт при участии Дениса Майданова, Нодара Ревиа, Антона Лаврентьева, Екатерины Бродской, Феликса Царикати, Группы "Республика", Андрей Бирин, Олеся Евстигнеева, Андрей Приклонский, Сергей Куприк, Сергей Онищенко, Юлия Михальчик, Рустам Штар. Гостей ждет выступление степ студии "Флэп" и иллюзиониста Анатолия Неметова.

Программа продолжится днём 10 сентября с 14.00 и продлится до 20.00. На площадке будет рассказана история российской медицины. Зрители - жители округа и гости города - смогут узнать больше о представителях таких героических, но часто не видимых большинству, профессий - это спасатели МЧС и сотрудники медицины катастроф. Творческая часть программы – театрализованные представления при участии театра "Сопричастность" и театра "На досках". А также услышать выступление эстрадной певицы Дианы Гурской.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", кино сайт "Megogo.net", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Говорит Москва", интернет-портал "Мослента".

Усадьба Кусково

9 сентября 2017 г., 12:00-22:00

10 сентября 2017 г, 14:00-20:00

День города в Восточном административном округе будет проводиться в усадьбе Кусково. Усадьба, принадлежавшая графам Шереметьевым была предназначена для пышных приёмов, театрализованных празднеств и гуляний.

В программе празднования Дня города Москвы 9 сентября в усадьбе "Кусково" - классические виды искусства. Зрителей ждут опера, балет, камерная музыка и ансамбли старинной музыки. Для гостей Усадьбы выступит Арт-проект "Тенора 21 века", заслуженная артистка России Светлана Криницкая (солистка театра "Московская оперетта"), Народный артист России Павел Овсянников (дирижер Симфонического "Оркестра ХХI века" им. С.С. Прокофьева),

Народный артист России Борис Фрумкин (дирижер оркестра им. О. Ундстрема), "Новый Русский квартет", мастерская исторического танца "Entree", ансамбль Дмитрия Покровского, камерный оркестр "Московская Камерата", "Новый балет", камерный состав ансамбля солистов Lsudes солистка Людмила Салей, балет классической хореографии, симфонический оркестр "Розманин", Ирина Сухонова, Юрий Нугманов, Иван Щеглов, Александр Гладков, группа "Пятеро".

10 сентября праздничную программу продолжат балет классической хореографии, Сергей Татаренко, Ксения Дежнева (Солистка Большого Театра), Илья Ушуллу, Алла Омелюта, струнный Доминант-квартет, Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема.

Перед зрителями предстанут ожившие страницы истории таких известных династий, как Шереметевы, Голицыны, Трубецкие… Вечером состоится концерт с участием известных артистов.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", кино сайт "Megogo.net", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Monte Carlo", интернет портал "Мослента".

Парк Северное Тушино

9 сентября 12:00-22:00

На центральной площади гости смогут принять участие в интерактивном спектакле музыкального театра и послушать выступление симфонического оркестра. В этот день пройдут мастер-классы по ландшафтному дизайну, эбру, рисованию песком на стекле. В передвижном планетарии состоятся лекции о космосе. На территории парка будут собраны арт-объекты, посвященные 870-летию Москвы. Вечером на центральной сцене состоится концерт с участием российских звезд.

Бабушкинский парк

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 13:00-20:00

На сцене Зелёного театра парка выступят звезды русского рока: группа "Тотал", "Маша и медведи" и другие. Гостей парка ждут различные программы, посвященные Арктике, Антарктике, отважным и бесстрашным полярникам, покорившим бескрайние просторы России. На территории парка развернется выставка моделей авиации. Пройдут мастер-классы, на которых каждый сможет попробовать себя в роли авиаконструктора. На территории парка установят интерактивную голову самолета СУ – 27, в которой можно будет почувствовать себя пилотом. Кроме известных артистов на сцене выступят детские творческие коллективы СВАО и пройдет показ художественного фильма.

Лианозовский парк

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 13:00-20:00

Гостей ждут концерт классической, народной, джазовой и популярной музыки, квесты, мастер-классы, арт-зоны с интерактивной программой и лекциями. В течении всего дня для гостей парка будут работать: арт-зона с буккроссингом, пройдут встречи с современными писателями, будут работать лектории. Для детей пройдут мастер-классы "Создай свою книгу" и "Актерская мастерская", а также квест-игры "Литературное зазеркалье" и "В гостях у сказки". Всей семьей можно будет поиграть в настольные игры, посмотреть фотовыставку и принять участие в научном шоу "MIX".

Парк Садовники

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 13:00-20:00

Парк станет центром искусства и творчества. Посетителей ждет интерактивная программа, благодаря которой можно будет узнать о культурных традициях Москвы и почувствовать себя скульпторами, актерами, танцорами и художниками. На Фонтанной площади состоится театральный марафон: этюды по пьесам Островского, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Писемского, лекции и не только. Также гости парка смогут стать участникам флешмоба "Город пишет – я читаю".

Гончаровский парк

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 13:00-20:00

Весь день для гостей парка будут работать зоны по интересам. Для детей проведут мастер-классы по робототехнике, конструированию и моделированию, а также квест-игру "Дорога в будущее". Всей семьей можно будет принять участие в создании арт-объекта "Дом", послушать познавательные лекции "Юный блогер" и станцевать на открытом уроке Robot Dance. На главной сцене парка состоится праздничный концерт.

Сиреневый сад

9 сентября 12:00-22:00

Все желающие узнают об истории парка и биографии его основателя - селекционере Леониде Колесникове, посетив лекторий. В строительной зоне пройдут мастер-классы по флористике, где каждый сможет создать красивую композицию из трав и цветов. На праздничном концерте выступят хор имени М.А. Балакирева, кавер-группы Magic Carpet и NeOn Band.

Парк им. Артема Боровика

9 сентября 12:00-22:00

10 сентября 12:00-22:00

9 и 10 сентября гости парка смогут спеть песни о Москве, посмотреть фильм о столицы, поучаствовать в мастер-классах по сценическим дисциплинам, спортивных играх. Запланированы встречи с известными артистами, музыкантами и спортсменами. В праздничном концерте примут участие группы "Божья коровка", "Старый приятель", "Неон", "Океан", Lemon Jack.

Зеленоград

9 сентября 2017 г., 12:00-21:00

10 сентября 2017 г, 13:00-20:00

Москва как столица изобретений и открытий предстанет перед зрителями в Зеленоградском административном округе. Мероприятие начнётся 9 сентября в 13.00.

Зрители попадут в "виртуальную реальность" и смогут перенестись из зрительного зала на монитор компьютера. Первый телевизор КВН и компьютер. Герои праздника – Зворыкин, Пажитнов и другие изобретатели и авторы открытий. Программа пройдёт в форме театрализованного действа.

Вечером 9 сентября гостей ждёт выступление популярных исполнителей, в числе которых Тамара Гвердцители, Паскаль, Алиса Мон, Группа "После 11", Прохор Шаляпин, Александр Еловских, Дмитрий Колдун, Кристина Збигневская, Сергей Куприк, Sona, группа "Маяковский", вокальный проект "Viva", группа "Динамит", Даниил Иванов.

10 сентября праздничный концерт подготовили: экс-солистка группы "серебро" - Елена Темникова, Группа "Республика", Екатерина Бродская, Максим Лидов. Юрий Кононов, группа "Brevis Brass Bend", А. Приклонский, группа "Пяторо", Олеся Евстигнеева, Павел Соколов, Татьяна Лихачева, Артут Бэст, Евгений Илларионов, Коган и оркестр.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", кино сайт "Megogo.net", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Говорит Москва", интернет портал "Мослента".

Поселок Московский

9 сентября 2017 г., 12:00-21:00

10 сентября 2017 г, 13:00-20:00

Празднование Дня города в посёлке "Московский" Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы будет посвящено спорту. 9 сентября мероприятие начнётся в 13.00 и продолжится на протяжении всего дня до 22.00.

Программа "Мы выбираем спорт!" в рамках тематики "Наши рекорды" будет рассказывать истории спортивных побед нашего великого города. Гостей ждут показательные выступления учащихся спортивных школ, выступления на сцене и торжественный вечерний концерт с участием популярных и всеми любимых исполнителей.

9 сентября для гостей мероприятия выступят: Дакота, Андрей Калинин, Группа "ЧП", Алла Омелюта, Родион Газманов, Настасья, Александр Еловских, Анна Суровцева, Natella.

10 сентября праздничный концерт подготовили: Группа "На-На", Денис Клявер, Прохор Шаляпин, Дмитрий Юртаев, Юлия Когадаева, Полина Елисейская, Оля Романова, Татьяна Ларина, Сергей Крадинов, Анастасия Кононенко.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", кино сайт "Megogo.net", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Говорит Москва", интернет портал "Мослента".

Город Щербинка

9 сентября 2017 г., 12:00-21:00

10 сентября 2017 г, 13:00-20:00

День города в Щербинке будет проходить в течение двух дней. Праздничная музыкальная программа "Музыка наших побед" для всей семьи пройдёт в рамках тематики "Наши победы". Участников ждут костюмированные интерактивные игры и анимация для детей: от марша Семеновского полка до военной музыки наших дней. Программа будет интересна как детям, так и взрослым.

Вечером 9 сентября состоится концерт с участием популярных исполнителей. Для гостей мероприятия выступят: Дакота, Виктория Пьер-Мари, Максим Тимофеев "Вера Наций", Румия Ниязова.

10 сентября гостей мероприятия ждет концерт с участием звезд эстрады: группа "На-На", Денис Клявер, Александр Еловских, Ольга Кляйн, Дмитрий Нестеров, Александ гомель, Надежда Волощук.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24", информационный сервис "Яндекс.Афиша", журнал "Антенна-Телесемь", кино сайт "Megogo.net", информационный сервис "2do2go", информационный гид "Ваш Досуг", радиостанция "Страна FM", интернет портал "Мослента".

Фотовыставки

8 – 30 сентября 2017 г.

В честь 870-летнего юбилея столицы бульвары города – Гоголевский, Никитский, Чистопрудный - и улица Арбат превратятся в фотовыставки под открытым небом.

Первой темой фотовыставок станет знакомство с почётными гражданами Москвы.

Второй темой - подборка портретов лауреатов премии города Москвы.

На выставках в честь Дня города будут собраны портреты представителей совершенно разных сфер деятельности – литературы, журналистики, медицины, образования, физической культуры, спорта, туризма, обеспечения безопасности в городе и многих других сфер, представители которых делают город лучше c каждым годом.

Фотовыставки расположены под открытым небом и увидеть их все желающие смогут вплоть до 30 сентября 2017 г.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24".

Праздничные фейерверки

9 сентября 2017 г. в 21:00

Одновременный запуск фейерверков состоится по всему городу 9 сентября.В каждом районе Москвы жители увидят единый по музыке и пиротехническим эффектам и элементам фейерверк.

Сопровождаться фейерверки будут музыкальным оформлением - популярными динамичными песнями о Москве.

Главной площадкой проведения фейерверков в городе станет Раушская набережная.

Информационными партнерами мероприятия являются: информационное агентство "ТАСС", газета "Вечерняя Москва", телеканал "Москва 24".

Адресная программа проведения фейерверков:

ЦАО, Раушская наб. (фронт и с баржи)

ЦАО – Лужнецкая набережная (с баржи);

ЮЗАО, р-н Южное Бутово – пустырь на ул. Кадырова;

ЗАО, парк Победы, Поклонная гора;

СЗАО, ул. Рословка, д. 5 (на территории ландшафтного парка за ФОК "Аквамарин");

САО, р-н Левобережный – парк Дружбы.

СВАО, р-н Лианозово – ул. Новгородская, дом 38 на берегу пруда;

ВАО, р-н Измайлово – городок им. Баумана;

ЮВАО, парк Кузьминки – ул. Заречье, дом 3;

ЮАО, ул. Борисовские пруды, д. 25 (набережная Москвы-реки, Братеевский парк);

ЮАО, Царицыно, ул. Садово-Крестьянская;

ЗелАО – Озерная аллея, д. 4 стр.2;

ТиНАО – г. Московский, Центр спорта "Московский"

Помимо фейерверка в небе над Раушской набережной, Парком Победы и Братеевским парком появятся цифры "870", которые станут символичной кульминацией празднования Дня города.