На Дне города в Москве будет представлена площадка Зимней универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 7 сентября 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. Жителей и гостей столицы ждет насыщенная программа праздничных мероприятий, приуроченных к 870-летию города Москвы. Праздник, подготовка к которому ведется несколько месяцев, традиционно пройдет с размахом. Одной из ярких и праздничных площадок станет локация Зимней универсиады-2019 с огромным снежным шаром, где можно будет сфотографироваться с дружелюбным талисманом U-Лайкой, принять участие в спортивной викторине, выиграть призы в тематических конкурсах и узнать много интересных фактов о предстоящей Зимней универсиаде-2019.

Локация Зимней универсиады-2019 ждет гостей:

9 сентября, 10.00-19.00 часов в Парке активного отдыха "Лужники";

10 сентября, 10.00-19.00 часов в Парке культуры и отдыха "Сокольники".

Напомним, XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. В играх примут участие более трех тысяч молодых спортсменов из 50 стран.

Подробная информация: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019 в Красноярске, Богданова Татьяна, 89233512019