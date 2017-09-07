"Корпорация развития" опровергла отзыв лицензии на добычу хромовых руд в ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Руководство АО "Корпорация развития" опровергает информацию, которая была опубликована в уральских электронных средствах массовой информации, об отзыве лицензии на разработку Лаптапайского месторождения хромовых руд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). ООО "Лаптапай Хром", которое является 100% дочерним предприятием "Корпорации развития", до сих пор сохраняет право на пользование недрами данного участка на Полярном Урале.

"Корпорация развития" получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу хромовых руд на Лаптапайской площади в 2007 году. Степень изученности участка была очень низкой, месторождение находится в зоне вечной мерзлоты, где в радиусе 180 километров отсутствует инфраструктура. Несмотря на сложности географического положения, составлена и утверждена проектно-сметная документация на геологоразведку и оценку залежей хрома. Работы финансировались за счет средств Корпорации, взятых из других проектов, например, строительства объектов инфраструктуры нефтепровода "Заполярье-Пурпе", - сказали в компании.

Пока не удалось получить положительного технико-экономического обоснования разработки месторождения хрома в ЯНАО. "По предварительным подсчетам, строительство там горно-обогатительного комбината стоит в семь раз дороже, чем на месторождениях Южного или Среднего Урала", - отметили в корпорации.

Планировалось, что в конце августа в Департаменте по недропользованию по Уральскому федеральному округу ("Уралнедра") состоится заседание комиссии, где рассмотрят вопрос о досрочном прекращении лицензии на хромовое месторождение, но обсуждение сорвалось. Корпорация во главе с руководителем Сергеем Новицким предпринимает все меры по реанимации проекта и сохранению лицензии за ООО "Лаптапай Хром".

АО "Корпорация развития" создана во исполнение поручения президента РФ. Реализует крупнейший инвестиционный проект "Урал Промышленный - Урал Полярный" и ряд других инвестпроектов, занимая лидирующую позицию в УрФО в сфере привлечения инвестиций. До ребрендинга в 2012 году - ОАО "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный". Акционеры - все субъекты РФ в УрФО и DB International (ведущий мировой эксперт в области железнодорожных перевозок, подразделение Deutsche Bahn AG).