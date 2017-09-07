Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Корпорация развития" опровергла отзыв лицензии на добычу хромовых руд в ЯНАО

Новости партнеров
7 сентября, 11:32 UTC+3

Корпорация во главе с руководителем Сергеем Новицким предпринимает все меры по реанимации проекта и сохранению лицензии за ООО "Лаптапай Хром"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Руководство АО "Корпорация развития" опровергает информацию, которая была опубликована в уральских электронных средствах массовой информации, об отзыве лицензии на разработку Лаптапайского месторождения хромовых руд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). ООО "Лаптапай Хром", которое является 100% дочерним предприятием "Корпорации развития", до сих пор сохраняет право на пользование недрами данного участка на Полярном Урале. 

"Корпорация развития" получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу хромовых руд на Лаптапайской площади в 2007 году. Степень изученности участка была очень низкой, месторождение находится в зоне вечной мерзлоты, где в радиусе 180 километров отсутствует инфраструктура. Несмотря на сложности географического положения, составлена и утверждена проектно-сметная документация на геологоразведку и оценку залежей хрома. Работы финансировались за счет средств Корпорации, взятых из других проектов, например, строительства объектов инфраструктуры нефтепровода "Заполярье-Пурпе", - сказали в компании. 

Пока не удалось получить положительного технико-экономического обоснования разработки месторождения хрома в ЯНАО. "По предварительным подсчетам, строительство там горно-обогатительного комбината стоит в семь раз дороже, чем на месторождениях Южного или Среднего Урала", - отметили в корпорации.

Планировалось, что в конце августа в Департаменте по недропользованию по Уральскому федеральному округу ("Уралнедра") состоится заседание комиссии, где рассмотрят вопрос о досрочном прекращении лицензии на хромовое месторождение, но обсуждение сорвалось. Корпорация во главе с руководителем Сергеем Новицким предпринимает все меры по реанимации проекта и сохранению лицензии за ООО "Лаптапай Хром".

АО "Корпорация развития" создана во исполнение поручения президента РФ. Реализует крупнейший инвестиционный проект "Урал Промышленный - Урал Полярный" и ряд других инвестпроектов, занимая лидирующую позицию в УрФО в сфере привлечения инвестиций. До ребрендинга в 2012 году - ОАО "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный". Акционеры - все субъекты РФ в УрФО и DB International (ведущий мировой эксперт в области железнодорожных перевозок, подразделение Deutsche Bahn AG).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
В "Академическом" в первый класс пошли почти 1000 малышей
5
В Хакасии отметили День шахтера экологической акцией
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
Во время выступления Порошенко депутаты Рады подняли плакаты против репрессий и коррупции
3
Порошенко: на Украине растет спрос на коммунистическую идеологию
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
6
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
7
При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама