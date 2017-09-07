Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ледовый дворец площадью более 5 тыс. кв. метров появится на Урале в 2018 году

Новости партнеров
7 сентября, 11:42 UTC+3

В строительство спортивного объекта в Верхней Пышме УГМК вложит более 200 млн руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы
© УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Дворец ледовых видов спорта площадью 5,2 тыс. квадратных метров появится в Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга) в 2018 году. Во дворце предполагается поле для взрослых и отдельное поле для детей, сообщает в четверг пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК). 

"УГМК вложит в строительство ледового дворца в Верхней Пышме более 200 млн рублей. Практическую часть реализации проекта обеспечит АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК – прим. ТАСС). Спортивный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой и других ледовых видов спорта", - говорится в сообщении.

Старт строительству нового дворца был дан в среду. "Через год здесь будет дворец. Будет поле для взрослых, отдельное поле для ребятишек, будет все для хоккея и фигурного катания. Уверен, что у нас все получится, и уже в следующем году город получит новую ледовую площадку", - приводит пресс-служба слова генерального директора УГМК Андрея Козицына. 

Объект представляет собой разноуровневое здание площадью 5,22 тыс. квадратных метров, имеющее две основные части: ледовую арену и административно-бытовой блок. "Площадь ледового поля составит 30 на 60 метров. Одновременно на нем смогут заниматься 50 спортсменов.  Рядом с ареной будут расположены зоны ожидания, медицинский кабинет, восемь раздевалок с душевыми, тренажерный и спортивный залы максимальной вместимостью 36 и 25 человек соответственно", - отмечается в сообщении УГМК. 

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
В "Академическом" в первый класс пошли почти 1000 малышей
5
В Хакасии отметили День шахтера экологической акцией
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
Во время выступления Порошенко депутаты Рады подняли плакаты против репрессий и коррупции
3
Порошенко: на Украине растет спрос на коммунистическую идеологию
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
6
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
7
При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама