Ледовый дворец площадью более 5 тыс. кв. метров появится на Урале в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Дворец ледовых видов спорта площадью 5,2 тыс. квадратных метров появится в Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга) в 2018 году. Во дворце предполагается поле для взрослых и отдельное поле для детей, сообщает в четверг пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

"УГМК вложит в строительство ледового дворца в Верхней Пышме более 200 млн рублей. Практическую часть реализации проекта обеспечит АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК – прим. ТАСС). Спортивный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой и других ледовых видов спорта", - говорится в сообщении.

Старт строительству нового дворца был дан в среду. "Через год здесь будет дворец. Будет поле для взрослых, отдельное поле для ребятишек, будет все для хоккея и фигурного катания. Уверен, что у нас все получится, и уже в следующем году город получит новую ледовую площадку", - приводит пресс-служба слова генерального директора УГМК Андрея Козицына.

Объект представляет собой разноуровневое здание площадью 5,22 тыс. квадратных метров, имеющее две основные части: ледовую арену и административно-бытовой блок. "Площадь ледового поля составит 30 на 60 метров. Одновременно на нем смогут заниматься 50 спортсменов. Рядом с ареной будут расположены зоны ожидания, медицинский кабинет, восемь раздевалок с душевыми, тренажерный и спортивный залы максимальной вместимостью 36 и 25 человек соответственно", - отмечается в сообщении УГМК.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.