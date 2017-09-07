Порядка 350 лучших научных работ будут представлены в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 7 сентября. В информационном агентстве "ТАСС" состоялась пресс-конференция, посвященная III Всероссийскому молодежному научному форуму "Наука будущего - Наука молодых", который состоится в Нижнем Новгороде с 12 по 14 сентября.

Форум "Наука будущего - наука молодых" проводится Министерством образования и науки Российской Федерации с 2015 года. Рассказывая о предстоящем мероприятии, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Григорий Трубников подчеркнул: "Это прекрасное событие, которое привлекает сотни молодых и талантливых людей. Одним из ключевых мероприятий форума станет Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ (НИР) студентов и аспирантов. В этом году более 2200 заявок из примерно 250 вузов страны участвовали в конкурсе. Эксперты отобрали порядка 350 лучших проектов, которые будут представляться участниками очно на полях форума".

Григорий Трубников поделился опытом личного участия в прошлогоднем форуме в Казани: "В прошлом году на меня произвел впечатление интерес наших ученых, которые работают за рубежом, к этому форуму. Я уверен, что в этом году в Нижнем Новгороде мы увидим не меньший интерес к мероприятию".

Он также сообщил, что в этом году для участия в форуме приглашены представители различных фондов, которые представят свои конкурсные программы.

Кроме того, Григорий Трубников отметил, что главная цель форума - это "собрать как можно больше талантливой молодежи, дать им возможность выступить, в неформальной обстановке общаться со всеми людьми от сверстников до губернаторов, министров и президентов и вместе обсуждать как нам развивать российскую науку".

Отвечая на вопрос, почему важно вовлекать молодежь в науку, член программного комитета форума, доктор биологических наук, руководитель лаборатории Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук Михаил Тальянский, подчеркнул, что "молодых ученых надо привлекать для того, чтобы наука не старела. Молодежь наиболее восприимчива ко всем инновациям и к новым методам".

Рассказывая о конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов член программного комитета форума, биофизик, профессор МФТИ, создатель и руководитель научной лаборатории "биофизики возбудимых систем" Константин Агладзе заявил, что "те 350 человек, которые приглашены в Нижний Новгород для участия - это уже победители, потому что они были выбраны из более 2000 заявок". Он отметил, что "это не просто конференция - это конкурс, и молодому поколению необходимо задавать правильное направление, показывать, куда двигаться". "Те, кто собирается заниматься наукой, должны понимать, как они будут полезны обществу", - сказал ученый.

"В этом году будет учитываться, каким образом представленный проект может отвечать на семь вызовов, которые были сформулированы в Стратегии научно-технологического развития РФ", - заявил Константин Агладзе.

Представляя Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Лобачевского), на площадке которого будет организован форум, ректор университета, доктор физико-математических наук, ученый-физик, Евгений Чупрунов сообщил, что университет готов к столь масштабному научному мероприятию, и они будут рады многочисленным гостям.

Кроме того, как отметил Чупрунов, у участников будет возможность общаться со сверстниками и молодыми представителями науки, так как "средний возраст преподавателей 48 лет, а научных сотрудников - значительно меньше".

Подробная информация на официальном сайте форума: http://sfy-conf.ru/#