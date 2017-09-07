ДОНСТРОЙ по итогам лета-2017 зафиксировал рост выручки от продаж на 35%

МОСКВА, Россия. 7 сентября 2017 года. Компания "ДОНСТРОЙ" проанализировала результаты продаж по итогам лета-2017 и зафиксировала существенный рост выручки и объемов продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за июнь-август в объектах компании было реализовано 28,7 тыс. кв. м жилой недвижимости, что на 30% больше показателя прошлого года. В общей сложности за три летних месяца продано 694 объекта недвижимости – квартир, коммерческих помещений и машиномест (рост по отношению к показателю прошлого года составил 32%). Общая выручка от продаж достигла 8,65 млрд рублей, что на 35% превышает финансовый результат лета-2016.

Генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина: "Мы уже не первый год отмечаем рост покупательской активности в летние месяцы, ранее считавшиеся "мертвым сезоном" для рынка недвижимости. Вполне вероятно, что это результат активности девелоперов: летом традиционно объявляются различные акции и спецпрограммы, и покупатели начинают воспринимать этот сезон благоприятным для выгодной покупки. Аналогичный тренд уже давно наблюдается в предновогодний период, когда на рынке фиксируется максимальный спрос. Но вне зависимости от сезона, в сегодняшних условиях высокой конкуренции успеха достигают только те девелоперы, которые могут предложить клиентам широкую продуктовую линейку, высокое качество и адекватные цены. Поэтому мы считаем рост наших показателей продаж приятным подтверждением эффективности стратегии компании".

Сегодня "ДОНСТРОЙ" присутствует во всех сегментах качественной недвижимости и предлагает объекты на любой стадии готовности в разных районах столицы. Помимо продуктового разнообразия, стратегия продаж компании нацелена на постоянную разработку инструментов покупки, которые позволяют приобрести недвижимость наиболее выгодным и удобным для клиента способом. Кроме льготных ипотечных программ со ставками менее 10% годовых, покупателям предлагаются разнообразные варианты рассрочки – как беспроцентной, так и длительной рассрочки на 5 лет, специальные условия для жителей построенных объектов и постоянных покупателей. Все это помогает компании аккумулировать максимальный спрос и достигать высоких показателей продаж.