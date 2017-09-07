Делегация ВЭО России посетила Республику Калмыкия

МОСКВА, 7 сентября 2017 г. /ВЭО России/. По приглашению правительства Республики Калмыкия и Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова делегация ВЭО России 5-7 сентября 2017 года посетила Республику Калмыкия, приняла участие в работе учредительной конференции по созданию Калмыцкой региональной организации ВЭО России.

6 сентября в Доме правительства Республики Калмыкия состоялась учредительная конференция по созданию Калмыцкой региональной организации ВЭО России. В конференции приняли участие более 50 делегатов. Избраны правление, президиум и президент.

Президентом Калмыцкой региональной организации ВЭО России стал заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Бадмаев Боова Васильевич; вице-президентом - проректор Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова Мантаева Эльза Ивановна.

На конференции выступили директор, вице-президент ВЭО России Ратникова М.А.; вице-президент ВЭО России, научный руководитель, председатель совета директоров Издательского дома "Экономическая газета" Якутин Ю.В.; член экспертного совета, Координационного клуба ВЭО России, заместитель председателя комитета ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию Савченко-Бельский К.А.; ректор Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова Салаев Б.К. и другие. Вел конференцию заместитель председателя Правительства Республики Калмыкия Бадмаев Боова Васильевич.

На учредительной конференции принято решение ходатайствовать перед президиумом ВЭО России о включении региональной организации Республики Калмыкия в состав ВЭО России в качестве структурного подразделения в соответствии с нормами устава ВЭО России.

В рамках визита делегации ВЭО России в Республику Калмыкия состоялись рабочие встречи с председателем правительства Республики Калмыкия Зотовым И.А.; главой администрации г. Элиста Нохашкиевым О.В.; председателем Народного хурала Республики Калмыкия Козачко А.В.; главой г. Элиста, председателем Элистинского городского собрания Намруевым В.Х.; ректором Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова Салаевым Б.К. В ходе встреч намечены направления взаимодействия Вольного экономического общества России и Республики Калмыкия.

Перечисленные мероприятия широко освещались СМИ Республики Калмыкия: РИА, телеканал РК и др.