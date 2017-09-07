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Глава Приморья попросил президента профинансировать создание центра протонной медицины

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7 сентября, 16:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал пакет предложений по дополнительному финансированию из федерального бюджета трех проектов, в том числе создание центра протонной медицины. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации региона.

"Владимир Миклушевский обратился с просьбой к главе государства о дополнительном финансировании из федерального бюджета на проведение противопаводковых мероприятий, создание центра протонной медицины и сохранение объектов культурного наследия в составе комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости. Владимир Путин отметил, что предложения будут рассмотрены", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью ТАСС на ВЭФ-2017 глава Приморья сообщил, что вопрос создания на острове Русский центра протонной медицины обсуждается с японскими коллегами. "Это альтернативный способ лечения онкологических заболеваний, высокоточный, наиболее лояльный к пациенту, так как воздействует на ткани только раковой опухоли, не убивая клетки здоровых тканей", - пояснил он.

В рамках ВЭФ-2017 также подписано соглашение, по которому компания "АтомМедТехнолоджи-Дальний Восток" (АМТ-ДВ, проектная компания, находящаяся в управлении медицинского интегратора госкорпорации "Росатом" - "Русатом Хэлскеа") спроектирует и введет в эксплуатацию на острове Русский к концу 2020 года центр ядерной медицины. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей. 

В ходе встречи с главой государства Владимир Миклушевский также проинформировал президента о ходе ликвидации последствий паводка, а также рассказал о том, как в регионе исполняются поручения главы государства, в том числе по открытию филиалов трех российских музеев. "На ВЭФ у меня уже состоялась встреча с директором Государственного Русского музея Владимиром Гусевым. Мы обсудили с ним планы по развитию филиала в Приморье. Подготовка уже началась, подобрано помещение. Планируем каждые полгода обновлять экспозиции", - сказал глава региона, слова которого приводятся в сообщении.

Владимир Миклушевский также сообщил, как идет работа по созданию филиалов Государственной Третьяковской галереи и Эрмитажа.

В свою очередь Владимир Путин передал губернатору папку с поручениями по итогам прямой линии. Владимир Миклушевский по результатам встречи с главой государства заявил, что уже дал поручения своим заместителям по решению вопросов жителей региона, с которыми они обратились к президенту.

 

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