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"Швабе" увеличивает инвестиции на научно-техническую деятельность

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7 сентября, 16:56 UTC+3

Организации холдинга инвестируют собственные средства в перспективные разработки и наращивают портфели интеллектуальной собственности

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Холдинг "Швабе" придает большое значение развитию научно-технической базы. Организации холдинга активно инвестируют собственные средства в перспективные разработки, наращивают портфели интеллектуальной собственности.

За шесть месяцев 2017 года предприятие холдинга "Швабе" - Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) на 30% увеличило инвестиции на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Наш завод обладает высоким научно-исследовательским потенциалом. В первом полугодии 2017 года были профинансированы перспективные разработки в различных направлениях: оптико-электронные системы, медицинская и геодезическая продукция, энергосберегающая светотехника. Благодаря планомерному развитию научной базы мы используем при изготовлении изделий уникальные технологии, которые являются интеллектуальной собственностью предприятия", - рассказал генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных.

За шесть месяцев 2017 года организация "Швабе" также нарастила портфель интеллектуальной собственности с 688 до 727 объектов. В реестре УОМЗ появились новые патенты на изобретения и промышленные образцы, права на товарные знаки, свидетельства на программы для ЭВМ и ноу-хау.

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