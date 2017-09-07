"Швабе" увеличивает инвестиции на научно-техническую деятельность

Протестам вопреки: Сеул в срочном порядке разворачивает комплекс ПРО СШАМеждународная панорама 7 сентября, 17:00
Базаревич: главный соперник сборной России в плей-офф Евробаскета - она самаСпорт 7 сентября, 16:52
Кириленко: сборная России по баскетболу выполнила задачу-минимум на чемпионате ЕвропыСпорт 7 сентября, 16:48
СМИ: МОК знал о коррупции при выборах страны-хозяйки Олимпиады-2016Спорт 7 сентября, 16:47
Объявившая себя дочерью Сальвадора Дали испанка хочет оспорить результаты ДНК-тестаОбщество 7 сентября, 16:46
Баскетболиста Шведа не интересует личная результативность на чемпионате ЕвропыСпорт 7 сентября, 16:40
Мозгов: российские баскетболисты не думают о сопернике по плей-офф ЧЕСпорт 7 сентября, 16:38
В США требуют переименовать ураган "Ирма" и дать ему имя дочери Трампа ИванкиОбщество 7 сентября, 16:36
МЧС предупредило о грозовом дожде и усилении ветра в ближайшие часы в МосквеОбщество 7 сентября, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Холдинг "Швабе" придает большое значение развитию научно-технической базы. Организации холдинга активно инвестируют собственные средства в перспективные разработки, наращивают портфели интеллектуальной собственности.
За шесть месяцев 2017 года предприятие холдинга "Швабе" - Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) на 30% увеличило инвестиции на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Наш завод обладает высоким научно-исследовательским потенциалом. В первом полугодии 2017 года были профинансированы перспективные разработки в различных направлениях: оптико-электронные системы, медицинская и геодезическая продукция, энергосберегающая светотехника. Благодаря планомерному развитию научной базы мы используем при изготовлении изделий уникальные технологии, которые являются интеллектуальной собственностью предприятия", - рассказал генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных.
За шесть месяцев 2017 года организация "Швабе" также нарастила портфель интеллектуальной собственности с 688 до 727 объектов. В реестре УОМЗ появились новые патенты на изобретения и промышленные образцы, права на товарные знаки, свидетельства на программы для ЭВМ и ноу-хау.