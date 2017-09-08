Глава Тувы призвал "не ставить ярлыки на буддистов" в связи с ситуацией в Мьянме

Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал всех россиян "не ставить ярлыки на буддистов и не делать скоропалительные, ошибочные выводы" в связи с ситуацией в Мьянме. Как сообщает сетевое информационное агентство "Тува-онлайн", об этом руководитель региона написал на своей странице ВКонтакте.

"Очень надеюсь, что международные организации сделают все, чтобы оказать помощь в разрешении ЧС в Мьянме, и защите невинных людей", - отметил Шолбан Кара-оол.

"Буддисты, совершающие насилие, по духу никакие не буддисты. Я совершенно убежден, что конфликт имеет абсолютно другие причины, вовсе не межрелигиозные, - считает глава Тувы.

Традиционной религией тувинцев является тибетский буддизм, сочетающийся с элементами древнего шаманизма.

Ранее в Москве прошел митинг в знак солидарности с угнетаемым в Мьянме этническим меньшинством рохинджа. Акции также прошли в Дагестане, Ингушетии, Чечне и других регионах России.

Рохинджа - этническая группа, компактно проживающая в штате Ракхайн в Мьянме. В основном они исповедуют ислам. При этом 90% населения Мьянмы является буддистами. Конфликт между ними длится давно, в частности, крупные столкновения произошли в 1942 году. В 2012 году произошло обострение конфликта, с 2016 года в нем открыто принимает участие армия Мьянмы.

25 августа 2017 года боевики движения "Араканская армия солидарности рохинджа" напали на несколько десятков полицейских постов, в ответ началась операция против рохинджа. С конца августа в ходе противостояний погибли более 400 человек, почти все - рохинджа. По данным ООН, общее количество беженцев этой национальности составляет 420 тыс. человек.