Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Тувы призвал "не ставить ярлыки на буддистов" в связи с ситуацией в Мьянме

Новости партнеров
8 сентября, 10:23 UTC+3

Шолбан Кара-оол уверен, что в основе конфликта лежат вовсе не межрелигиозные причины

Поделиться
Материал из 1 страницы

Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал всех россиян "не ставить ярлыки на буддистов и не делать скоропалительные, ошибочные выводы" в связи с ситуацией в Мьянме. Как сообщает сетевое информационное агентство "Тува-онлайн", об этом руководитель региона написал на своей странице ВКонтакте.

"Очень надеюсь, что международные организации сделают все, чтобы оказать помощь в разрешении ЧС в Мьянме, и защите невинных людей", - отметил Шолбан Кара-оол. 

"Буддисты, совершающие насилие, по духу никакие не буддисты. Я совершенно убежден, что конфликт имеет абсолютно другие причины, вовсе не межрелигиозные, - считает глава Тувы. 

Традиционной религией тувинцев является тибетский буддизм, сочетающийся с элементами древнего шаманизма.

Ранее в Москве прошел митинг в знак солидарности с угнетаемым в Мьянме этническим меньшинством рохинджа. Акции также прошли в Дагестане, Ингушетии, Чечне и других регионах России.

Рохинджа - этническая группа, компактно проживающая в штате Ракхайн в Мьянме. В основном они исповедуют ислам. При этом 90% населения Мьянмы является буддистами. Конфликт между ними длится давно, в частности, крупные столкновения произошли в 1942 году. В 2012 году произошло обострение конфликта, с 2016 года в нем открыто принимает участие армия Мьянмы.

25 августа 2017 года боевики движения "Араканская армия солидарности рохинджа" напали на несколько десятков полицейских постов, в ответ началась операция против рохинджа. С конца августа в ходе противостояний погибли более 400 человек, почти все - рохинджа. По данным ООН, общее количество беженцев этой национальности составляет 420 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
В "Академическом" в первый класс пошли почти 1000 малышей
5
В Хакасии отметили День шахтера экологической акцией
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высота волн у берегов Мексики достигла одного метра
2
Вторая крупная вспышка на Солнце произошла вечером 7 сентября
3
Бабье лето придет в Московский регион в выходные
4
ВКС РФ уничтожили у Дейр-эз-Зора "министра войны" ИГ
5
Рогозин: Сирия и Израиль должны были раньше заинтересоваться БМПТ "Терминатор"
6
Соколов: замена транспортного налога на экологический сбор обсуждается только экспертами
7
Губернатор Флориды приказал эвакуировать сотни тысяч человек из-за урагана "Ирма"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама