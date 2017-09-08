Работникам сельских учреждений культуры Липецкой области назначили ежемесячную стипендию

Ласицкене: ВФЛА за два года не добилась продвижения по возвращению в IAAFСпорт 8 сентября, 15:35
Легкоатлетка Ласицкене сообщила, что не соблюдает диетуСпорт 8 сентября, 15:30
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 26Происшествия 8 сентября, 15:28
Московское центральное кольцо за год работы перевезло более 97 млн пассажировМосква 8 сентября, 15:26
Матвиенко: Москва ждет от Вашингтона конкретных мер для улучшения двухсторонних отношенийПолитика 8 сентября, 15:18
Погода в Москве на следующей неделе будет почти июльскойОбщество 8 сентября, 15:15
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 годаОбщество 8 сентября, 15:14
Легкоатлетка Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира в БирмингемеСпорт 8 сентября, 15:11
История или ущерб экологии: чем опасны затонувшие в Волге суда и кто их должен подниматьОбщество 8 сентября, 15:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Молодые педагоги и специалисты сельских учреждений культуры и искусства Липецкой области будут получать ежемесячную стипендию. Такое предложение внес глава региона Олег Королев на сессии областного Совета депутатов, сообщили в пресс-службе липецкой администрации.
"Парламентарии утвердили поправки в закон "О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области". Теперь ежемесячную областную стипендию будут получать молодые педагоги, которые проработали не менее одного года в сельских учреждениях культуры и искусства, а также специалисты, занятые в сфере культуры и искусства", - говорится в сообщении.
В материале отмечается, что размер ежемесячной выплаты молодым преподавателям в возрасте до 30 лет составит 1,5 тыс. рублей. Артисты, режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, художественные руководители, художники по свету и звукорежиссеры, концертмейстеры, музыковеды, художники-постановщики получат по 2 тыс. рублей. Они должны иметь профессиональное образование и стаж работы в сфере культуры и искусства не менее трех лет.
Принятым законопроектом увеличивается количество областных стипендий одаренным детям - с 30 до 45. Школьникам, которые являются победителями областных, межрегиональных, всероссийских или международных конкурсов, олимпиад, выставок и фестивалей, в виде поощрения в течение года будут ежемесячно выплачивать 600 рублей.
Как сообщили в пресс-службе, в Липецкой области многое делается для самореализации молодежи. "Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, талантливых мальчишек и девчонок, которые скоро возьмут на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России", - считает глава региона Олег Королев, слова которого приводятся в материале.