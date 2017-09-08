Стратегию развития рыбной отрасли России обсудят на Международном рыбопромышленном форуме

МОСКВА, 8 сентября /Росконгресс/. 15 сентября в рамках деловой программы Международного рыбопромышленного форума состоится конференция "Новая стратегия развития российской рыбной индустрии".

В дискуссии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, управляющий собственник BAADER Петра Баадер, президент НО "Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров" (ВАРПЭ) Герман Зверев, генеральный директор ПАО "Океанрыбфлот" Евгений Новоселов, президент союза "Аквакультура" Юрий Киташин, президент Союза осетроводов России Александр Новиков, директор по внешним связям и коммуникациям Российского экспортного центра Вера Подгузова, генеральный директор ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" Константин Коробков, директор департамента маркетинга и продаж АО "Объединенная судостроительная корпорация" Дмитрий Пряхин, а также другие представители отраслевого и научного сообществ.

На конференции будет представлена стратегия развития отечественного рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, разработанная Росрыболовством и экспертным сообществом в 2016 году с акцентом на рациональное и эффективное использование национальных запасов и ресурсов мирового океана.

Российская Федерация занимает четвертое место в мире по добыче водных биоресурсов. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировой вылов составил 93,4 млн тонн. В тройку лидеров входят Китай, Индонезия и США.

В 2016 году российскими рыбаками добыт рекордный за последние 20 лет объем - более 4,7 млн тонн водных биоресурсов, что на 5% выше показателя 2015 года. Объем производства рыбной и иной продукции в России, по уточненным данным Росстата, составил более 4 млн тонн, что на 5,2% превышает уровень предыдущего года.

Разработанная стратегия нацелена на изменение внутренней структуры производства и уход от сырьевой направленности экспорта. Основным результатом реализации стратегических программ может стать привлечение в отрасль дополнительно более 600 млрд рублей частных инвестиций с 2018 по 2025 годы, удвоение вклада рыбохозяйственного комплекса в национальный ВВП, обновление более половины мощностей рыбопромыслового флота и увеличение доли производства продукции с высокой добавочной стоимостью до 30%.

Спикеры обсудят уникальные возможности России для привлечения иностранных инвестиций в отрасль. В повестку включена оценка перспектив ключевых рынков глобальной рыбной индустрии, в том числе лососеводства, марикультуры и биотехнологий. По результатам конференции будет выработан перечень рекомендаций для актуализации документа.

Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут 14-16 сентября в Санкт-Петербурге на площадке выставочного центра "Ленэкспо". Деловая программа форума состоит из пленарного заседания, конференции и семи панельных сессий.

Официальный сайт форума: www.fishexpoforum.com

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Справочная информация

Организатор: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.

В зоне ответственности ведомства - организация промышленного рыболовства в морских и пресноводных объектах, научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, а также в сфере производственной деятельности на судах и в морских портах.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста экономики прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 4,5% мировой добычи рыбы, это стабильно пятое-шестое место в мире. В 2016 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 20 лет: освоено около 4,8 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 6% выше уровня 2015 года. Оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.

При информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.