Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия открылся в Иркутской области

Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия открылся в поселке Анга Качугского района Иркутской области в рамках празднования 220-летнего юбилея и 40-летия канонизации миссионера. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Четыре года назад было принято решение создать этот комплекс и отметить здесь 220-летний юбилей святителя Иннокентия. Но по факту работа по созданию центра шла лишь в последние годы: за девять месяцев мы сделали больше, чем за все предыдущие годы. Мы чтим память наших земляков, тех, кто родился на сибирской земле, и стараемся сохранить память о них и поэтому построили этот центр, чтобы все следующие поколения знали, какие у них есть земляки", - сказал на церемонии открытия губернатор Иркутской области Сергей Левченко, слова которого приводятся в сообщении.

Экспозиции культурно-просветительского центра рассказывают о миссионерской деятельности Русской православной церкви на Северо-Востоке Азии, жизни и деятельность святителя Иннокентия. В составе учреждения находится несколько площадок, в том числе дом, в котором святитель провел ранние годы перед поступлением в Иркутскую духовную семинарию. На фундаменте церкви, которая тогда находилась в поселке, возведена часовня, рядом построены Свято-Иннокентьевская церковь с библиотекой и воскресной школой для детей и взрослых, духовно-просветительский центр. В нем находятся выставочный и экспозиционный залы, где размещена выставка художников Сибири и Дальнего Востока. Для паломников открылась мини-гостиница на 35 человек.

В рамках открытия центра состоялись освящение Свято-Иннокентьевской церкви и крестный ход, прошли международный этнокультурного фестиваля "Ангинский хоровод", выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. Для участия в праздничных мероприятиях в поселок Анга прибыли священники Русской православной церкви из республик Саха (Якутия), Бурятия, Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, Магаданской области, районов Иркутской области, а также более 7 тысяч паломников.

Ранее, 7 сентября, в Иркутске открыли памятник святителю Иннокентию, апостолу Сибири и Америки. Епископ Иннокентий (Вениаминов, 1797-1868 гг.) известен как ученый-подвижник, впервые подробно описавший общественный строй, материальную и духовную культуру народностей Восточной Сибири и Заполярья. Всемирное признание приобрели его труды по географии, этнографии и языкознанию. Святитель Иннокентий был сподвижником генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского в освоении восточных рубежей России и просвещении его коренных народов. В 1868 году назначен митрополитом Московским и Коломенским. Вел миссионерскую и просветительскую работу в Северной Америке.