Форум Finopolis соберет более 130 ведущих экспертов

МОСКВА, 8 сентября. Стартующий менее чем через месяц в Сочи форум Finopolis 2017 станет площадкой для встреч ведущих российских экспертов ИТ и финансовой отраслей, а также проведения разнообразных обсуждений и дискуссий на тему развития финансовых технологий. На форуме запланировано семь круглых столов и 17 пленарных и секционных заседаний, на которых выступят более 130 спикеров.

Рабочая программа форума начнется с выступления австралийского футуролога, автора бестселлера "Банк 3.0", соучредителя и генерального директора компании Moven - Бретта Кинга (Brett King).

Одни из самых интересных дискуссий ожидаются на пленарных заседаниях. Так, в первый день форума, 5 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина вместе с экспертами обсудит масштабную тему развития финансовой отрасли в едином цифровом пространстве. Президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов поможет участникам второй пленарной сессии обозначить ключевые технологические тренды на финансовом рынке и составить хит-парад финтеха глазами зарубежных и отечественных визионеров. Первый зампред Банка России Сергей Швецов 6 октября проведет пленарную дискуссию о ботах и финансовой грамотности, агрегаторах и финансовой доступности. Председатель правления "Московской биржи" Александр Афанасьев и участники еще одной пленарной сессии выяснят, к каким переменам на финансовом рынке уже в ближайшие годы приведет развитие искусственного интеллекта.

Среди ключевых спикеров Finopolis 2017 - генеральный директор ассоциации ФинТех Сергей Солонин, основатель и председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков, генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина, вице-президент ГК ЛАНИТ Денис Реймер, вице-президент Mastercard, глава компании в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский, председатель правления Центра Финансовых Технологий Александр Погудин, руководитель Института прикладного анализа данных "Делойт" СНГ Алексей Минин, директор по инновациям Consult Hyperion Дэвид Бёрч (David Birch) и многие другие.

Форум Finopolis 2017 в очередной раз станет крупнейшей в России площадкой для обсуждения ключевых направлений оптимизации взаимодействия мегарегулятора, органов власти и участников финансового рынка, повышения доступности финансовых услуг, презентации новейших отечественных и зарубежных продуктов и инфраструктурных решений, касающихся дигитализации финансового рынка.

Основная задача форума - оказание содействия во внедрении инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации.

Форум пройдет 5 и 6 октября 2017 года в Сочи.

Организатор Finopolis - Банк России

Партнер форума - Ассоциация ФинТех

Стратегический партнер и генеральный партнер Молодежного дня - Тинькофф Банк

Национальный партнер - Платежная система "Мир"

Официальные партнеры: Visa, "Ак Барс" Банк, Mastercard, Центр финансовых технологий , ПАО "МТС", Huawei, ПАО "Московская биржа", Банк ВТБ, Сбербанк, SAP СНГ

Специальные партнеры: ЛАНИТ, SAS, Deloitte, IBS, Совкомбанк, Промсвязьбанк, QIWI

Подробности на сайте: www.finopolis.ru