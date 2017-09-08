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Ростовская область и "Балтика" совместно начнут реализовывать экологические программы

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8 сентября, 17:21 UTC+3

В 2017 году "Балтика" намерена вложить 300 млн рублей во второй этап строительства биологических очистных сооружений в регионе

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба губернатора Ростовской области

Ростовская область и пивоваренная компания "Балтика" подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2017-2019 годы. Одним из его направлений станет совместная реализация проектов по сохранению окружающей среды, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Губернатор Василий Голубев и президент пивоваренной компании "Балтика" Яцек Пастушка подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Ростовской области и компанией на 2017 – 2019 годы. Одним из важнейших его направлений будет совместная реализация проектов по сохранению окружающей среды", - говорится в сообщении.

В 2017 году "Балтика" намерена вложить 300 млн рублей во второй этап строительства биологических очистных сооружений в регионе. Это будет один из самых высокотехнологичных очистных комплексов среди промышленных предприятий Ростова-на-Дону. На данный момент завершен этап проектирования объекта. Начать его возведение планируется в текущем году. Проект является частью работы компании по снижению воздействия на окружающую среду в соответствии со стратегией устойчивого развития. Правительство Ростовской области поможет в реализации социальных и экологических программ "Балтики", отмечается в материале.

"Компания "Балтика" - одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Ростовской области. И для нас важно взаимодействие с компанией по вопросам ее развития. Особенно актуальна для нас работа компании по повышению экологической безопасности производства", - цитирует пресс-служба Василия Голубева.

Яцек Пастушка поблагодарил главу региона за сотрудничество, подчеркнув, что Ростовская область - один из самых надежных и привлекательных партнеров.

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