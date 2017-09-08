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Строительство коллектора в Ростове-на-Дону на левом берегу планируется завершить в ноябре 2017 года, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
"Начатое в прошлом году строительство более 11 км трубопровода с 11 насосными станциями и более сотни колодцев планируется завершить до конца ноября этого года", - говорится в сообщении.
Заявку о присоединении к новым сетям подали 67 потребителей, их участие предполагается в строительстве подводящих сетей канализации, отмечается в материале.
"В результате левый берег города Ростова с расположенными здесь базами отдыха, ресторанами, гостиничными комплексами не только станет цивилизованной территорией, но и сможет развиваться. Думаю, неплохая работа в Год экологии", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, посетивший строительную площадку.
По информации пресс-службы, одновременно идет подготовка к проектированию канализации левобережной зоны в границах Аксайского района.
В августе в Ростове-на-Дону начала функционировать электроподстанция "Спортивная", на возведение которой потрачено более 1 млрд рублей. Ее мощность 80 мегавольт-ампер - почти в шесть раз перекрывает потребности стадиона "Ростов-Арена", где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и рассчитана на перспективу.
"Ввод новой электроподстанции в полном объеме обеспечивает энергоснабжение объектов левобережья, связанных с чемпионатом. Но самое главное - запас мощности с учетом перспективы развития левобережной части Ростова", - приводит пресс-служба слова губернатора.