Глава Ингушетии провел прямую линию с жителями республики

Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров провел прямую линию с жителями республики. Всего поступило 580 обращений, на часть из которых Глава ответил в прямом эфире, оставшиеся вопросы будут проработаны дополнительно.

Главные темы диалога в 2017 году - школьное и дошкольное образование, рабочие места для выпускников вузов, получивших красные дипломы, медицинские обслуживание в новых центрах, бытовые проблемы, вопросы по благоустройству в городах и поселках, экономическая и политическая ситуация в стране.

Предварительный анализ показал, что из списка практически исчезли некоторые вопросы, например по переселению жителей оползневой зоны, вопросы по развитию спортивных сооружений.

Вопросов по строительству новых школ и дошкольных учреждений было значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Ниже приведены ответы Юнус Бека Евкурова на некоторые вопросы, поступившие на прямую линию.

Про оптимизацию транспортного сообщения в связи с вводом новых объектов:

"Там, где построены новые школы, и садики будет ездить общественный транспорт. Всех, конечно же, обеспечить мы не можем, но изменить существующие маршруты общественного транспорта с учетом появления новых объектов обещаю."

Про взносы на капитальный ремонт:

"Еще один вопрос, так или иначе задевающий многих жителей республики – взносы на капитальный ремонт, не секрет, что многие жильцы не торопятся платить взносы. Мне кажется те, кто этим занимается, не понимает, что их дом- их крепость. Нужно вкладывать свои деньги и следить за тем, на что они расходуются. Я просил бы совет жильцов контролировать этот вопрос".

Про медицинские услуги для матери и ребенка:

"Когда в 2015 году Владимир Путин посетил нашу республику, я обратился к нему с просьбой , чтобы ряд объектов были включены в протокол для оперативного контроля. По перинатальному центру было много споров, зачем надо строить такой центр в Ингушетии, но мы настояли и обосновали необходимость такого объекта. Теперь самое главное, чтобы наши врачи оправдали наши надежды. Когда видишь детей, понимаешь, как нужна им наша помощь. Я надеюсь, что в этом центре не просто занимаются матерями с патологией, но и выявляют причины. Нужно проводить профилактику, чтобы минимизировать такие причины.Мы не совсем трепетно относимся к тем женщинам, которые должны родить. Ведь каждый ребенок это целый мир".

Про Мьянму:

" Я не счел нужным отдельно проводить в республике митинг, потому что мы 3 сентября провели общий митинг солидарности в борьбе с терроризмом, где также вспомнили жертв мусульманского населения Бирмы. Мы свое мнение по этому поводу сказали. Мы не остаемся в стороне в плане оказания гуманитарной помощи, если такая возможность будет, обязательно отправим. А МИД России никогда этого не запрещает. Давайте вместе в своих молитвах просить о спасении мусульман, совершать коллективное дуа в мечетях. Мы должны быть сплоченными в этих вопросах и не вестись на провокации."

О будущем и настоящем:

" Многое получилось сделать, многое не получилось. И здесь есть свои причины , и финансовое состояние страны, и наши возможности. Если сравнивать 2012 год , когда республике было 20 лет и нынешний год - 25-летия республики - это огромная разница. В стабильной мирной обстановке, это самое главное. За пять прошедших лет мы научились строить за счет собственных средств. Мы убедили своих предпринимателей вкладывать в республику. Я недавно посещал площадку, теплицы, которые строит Хаджибекар Албаков. Это будет один из прорывных проектов после Сада-Гиганта "Ингушетии". Надеюсь, в ближайшее время мы увидим судьбоносные бюджетообразующие проекты в нашей республике."

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что губернаторам было бы полезно проводить в регионах диалог в прямом эфире, с ответами на вопросы, с разъяснением позиции по тому или иному вопросу.

По словам политолога Дмитрия Орлова, давшего комментарий по итогам эфира, прямая линия - это эффективный формат, самое больше социологическое исследование , позволяющее сформировать обратную связь, увидеть проблемное поле. Юнус Бек Евкуров воспринял вопросы и сформулировал четкие ответы, что подчеркивает личные качества и свойства политического стиля Главы Ингушетии. Он очень взвешенно отвечал на вопросы, потому что отвечает за свои слова."