Московскую международную книжную выставку-ярмарку посетили более 130 тыс. человек

МОСКВА, 11 сентября 2017 г. /Оргкомитет ММКВЯ/. Юбилейная Московская международная книжная выставка-ярмарка завершила работу. За пять дней состоялось 720 мероприятий на 12 тематических площадках и стендах участников. ММКВЯ посетили более 130 тысяч книголюбов.

6 сентября ярмарку торжественно открыли руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, советник президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, министр культуры и спорта Греческой Республики Лидия Кониорду и посол Греции в России Андреас Фриганас.

Михаил Сеславинский и Лидия Кониорду подписали меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Министерством культуры и спорта Греческой Республики в области литературы, перевода и издательской деятельности. Документ предполагает разработку и реализацию совместных проектов, направленных на перевод и издание произведений классической и современной русской и греческой литературы соответственно в Греции и России, поддержку национальных школ художественного перевода, взаимное участие в международных книжных выставках и ярмарках, обмен делегациями писателей, издателей и переводчиков и др.

Самые важные переговоры профессионалов издательской отрасли ежегодно проходят на ММКВЯ. В этом году ярмарку посетил президент Международной ассоциации издателей (IPA) Майкл Кольман. Прошли встречи с делегацией Ирана во главе с ее руководителем, советником по вопросам прессы и средств массовой информации Министерства культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Мехраном Аббаси и председателем правления Варшавской книжной ярмарки Рафалом Скомпски.

Профессионалы книжного дела встретились на традиционной отраслевой конференции "Книжный рынок - 2017", где подвели итоги прошедшего года и обсудили перспективы будущего развития издательского дела. Участники конференции сошлись в мнении, что общие усилия представителей сферы книгоиздания, образования, культуры, искусства дают положительный результат в деле повышения престижа чтения среди детей и молодежи. Впервые были представлены результаты совместной работы экспертов-наставников и школьников-участников студии "Литературное творчество" образовательного центра "Сириус" по "переводу с деДского на деТский" основных положений концепции программы поддержки детского и юношеского чтения, которая этим летом была утверждена распоряжением председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

На фестивале национальных литератур народов России на фоне прекрасной ажурной Жар-Птицы, которая в этом году является символом почетного гостя ярмарки, читали стихи на алтайском языке, учили чувашский, рутульский, нанайский, ингушский, коми-пермяцкий, абазинский и язык коми. Национальный молодежный театр Республики Башкортостан им. Мустая Карима выступил с литературной композицией "Радость нашего дома", а Театр костюма и пластики заворожил зрителей литературно-музыкальной композицией "Пушкин и калмычка". Поэт и издатель Максим Амелин презентовал Антологию поэзии народов России - уникальное издание, открывающее пространство реально существующего этнокультурного разнообразия нашей страны.

На Форуме славянских культур поговорили о роли Михаила Лермонтова и Александра Пушкина в развитии литературы западных и южных славян, с писателем Романом Сенчиным обсудили тему влияния Родины на творческий путь автора. Литературовед и прозаик Евгений Водолазкин поделился с читателями мыслями о природе литературы и отметил, что писать можно только в том случае, если есть что сказать.

Лев Данилкин рассказал читателям о вкладе в мировую революцию Владимира Ильича Ленина, а Дмитрий Быков отвечал на вопросы поклонников своего таланта и подписал всем желающим свой новый роман "Июнь". Писатель Сергей Шаргунов презентовал книгу о своем любимом авторе Валентине Катаеве, которого незаслуженно, по его словам, забыли. С читателями также встретились Рома Билык (Рома Зверь), Ольга Брейнингер, Екатерина Вильмонт, Игорь Волгин, Андрей Волос, Армен Гаспарян, Дарья Донцова, Вячеслав Зайцев, Александр Кабанов, Андрей Колесников, Блашкович Ласло, Александр Любимов, Александра Маринина, Сосич Марко, Борис Мессерер, Иван Охлобыстин, Людмила Петрушевская, Игорь Прокопенко, Лариса Рубальская, Екатерина Рождественская, Олег Рой, Евгений Сатановский, Роман Сенчин, Ольга Славникова, Марина Степнова, Виктория Токарева, Людмила Улицкая, Анна Устинова, Светлана Хоркина и многие другие.

Пока известные гроссмейстеры, презентуя новый электронный учебник по шахматам, заканчивали партию, а группа "Браво" в лице Роберта Ленца исполняла под акустическую гитару свои хиты, в музыкальном театре "Геликон-опера" проходила торжественная церемония награждения победителей национального конкурса "Книга года". Главную номинацию получила антология современной поэзии народов России, вышедшая в "Объединенном гуманитарном издательстве".

Также на ММКВЯ награды нашли победителей международного конкурса государств-участников СНГ "Искусство книги", Всероссийского конкурса книжной иллюстрации "Образ книги", премии за достижения в области гуманитарных наук и искусства "Terra Incognita". Кроме прочего наградили лауреатов конкурса профессионального мастерства "Ревизор-2017", межрегионального конкурса вузовских изданий "Университетская книга-2017" и ежегодного конкурса лучших студенческих дипломов "Be First! 2017".

Проект "Рынок прав. Книги для театра и кино" представил театральные проекты, фильмы и сериалы, созданные на основе современных литературных текстов, премьеры которых состоятся осенью 2017-2018 года. Также командой специалистов был проведен смотр презентаций произведений, которые авторы и издатели считают достойными экранизации. В этом году приз симпатий жюри получил роман лауреата "Русского Букера-2009" Елены Чижовой "Время женщин", а кинокомпания "Амедиа" своей наградой отметила книгу Дмитрия Миропольского "Тайна трех государей".

В то время как взрослые книголюбы знакомились со своими новыми приобретениями в стильном литературном баре от "Азбуки-Аттикус", посещали лекции, задавали вопросы любимым авторам, пили кофе, разговаривали о книгах, юные книгочеи "путешествовали в Африку", делали книгу своими руками, встречались с Мариэттой Чудаковой, Татьяной Эдел, Мариной Дружининой, Холли Вебб, Дмитрием Емцом, Вадимом Левиным и другими интересными писателями, знакомились с серией экологических сказок "Хранимиры", создавали браслеты из живых цветов, смотрели кукольные спектакли.

Издательство "Российский учебник" провело акцию, где все желающие смогли обменять свои старые учебники любого издательства на современные и получить сертификат на электронные учебники.

На стенде Российской государственной детской библиотеки в рамках Всероссийской благотворительной акции "Подари ребенку книгу!" собрали около 200 изданий, которые отправятся в библиотеку им. Ю.Ф. Третьякова Воронежской области. Другая благотворительная акция в поддержку детского хосписа "Дом с маяком" "Книги учат доброте" собрала на своем стенде 131 707 рублей.

Через год праздник книги состоится снова и соберет издателей, авторов, художников, полиграфистов, деятелей искусства и читателей. Будет новая программа, новые издания, новые эмоции и впечатления. До новых встреч в будущем году!

Московская международная книжная выставка-ярмарка организована Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Официальный сайт:

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Фотографии с премии "Книга года": http://dropmefiles.com/H7SL1

Фотографии с ММКВЯ: http://dropmefiles.com/GLn0K

https://cloud.mail.ru/public/4ubF/zWBtQi49o

https://cloud.mail.ru/public/DSyF/c8x3kLLyL

https://wetransfer.com/downloads/10e54f9c1092261bb0782ab1f6e498d620170908200052/791197f60539ee64009a9b6c964cf09820170908200052/f73341

Президент РФ Владимир Путин: "Этот традиционный праздник книги давно уже стал значимым, ожидаемым событием в культурной, общественной, духовной и деловой жизни страны. Ярким символом наступающего нового учебного года. Выставка неизменно собирает большое количество участников, среди которых - представители крупнейших издательств и книготорговых компаний России и других государств, руководители профильных министерств и ведомств, эксперты и аналитики книжного рынка. И конечно, здесь всегда много гостей - читателей всех возрастов и поколений. Их ждут встречи с любимыми авторами, творческие дискуссии и круглые столы, а также самые интересные новинки художественной и научно-образовательной литературы".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев: "На ярмарке можно найти сотни тысяч изданий на самые разные темы. Приобрести то, что понравится, для своей домашней библиотеки, чтобы всегда иметь под рукой, читать и перечитывать. Ведь книга учит нас мудрости, понимаю сложностей жизни, развивает чувство красоты. Как говорил великий французский просветитель Дени Дидро, "люди перестают мыслить, когда перестают читать".

Министр культуры РФ Владимир Мединский: "Чтение - это национальная культурная традиция России, получающая свое продолжение благодаря усилиям устроителей выставки. Сегодня с уверенностью можно заявить, что ваша масштабная инициатива, формирующая систему ценностных ориентиров и морально-нравственных норм, состоялась, очень актуальна и востребована. Проект играет важную роль в воспитании молодого поколения, способствует развитию эрудиции и интеллекта. Искренне надеюсь, что ваш вклад в сохранение культуры чтения у жителей России и повышение интереса к отечественной литературе у зарубежного читателя будет преумножаться с каждым годом".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: "Выставка неизменно собирает широкий круг участников, выступает в качестве востребованной площадки для конструктивного диалога между представителями книжного мира, общественными объединениями и организациями, для проведения многочисленных мероприятий в интересах взаимообогащения культур, поддержания языкового многообразия, укрепления международного гуманитарного сотрудничества. Отрадно, что на нынешней юбилейной ММКВЯ ожидают гостей из сорока стран".

Глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский: "Мы всегда с волнением ждем этих осенних дней. Всегда переживаем, получая статистику книгоиздания за последние полгода. Несмотря на наступление цифровой эры, нам есть чем похвастаться. За первое полугодие 2017 в нашей стране вышло около 60 тысяч наименований книг, общий тираж составил 254 миллиона экземпляров. Этот тираж на 20 % больше, чем за аналогичный период 2016 года. Мы все переживаем за книжные магазины, видим, что книги стали дорогими, волнуемся, что наши дети все больше времени проводят у экранов компьютеров и все меньше берут книги в руки. Но эти впечатления опровергаются статистикой. Нам кажется, что баланс между электронной книгой, компьютером, социальными сетями и печатной книгой в нашем обществе, да и во всем человечестве, нащупан".

Коллектив издательства "У Никитских ворот": "В очередной раз хотим выразить благодарность за отличную организацию ММКВЯ. Юбилейная выставка для нас запомнилась прежде всего праздничной атмосферой, чувством свободы в широких проходах, грамотной организацией пространства, своевременной реакцией на все запросы. Благодарим Вас за понимание всех тонкостей издательского процесса. Желаем удачи и новых достижений в нелегком труде литературного просвещения".