Сибирская энергетическая компания на 7% увеличила объем инвестиций в развитие

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сибирская энергетическая компания (АО "СИБЭКО") вложила в 2017 году в развитие 5,6 млрд рублей - на 7% больше, чем в прошлом году, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске гендиректор Руслан Власов.

"В этом году наша ремонтная кампания составила 2,4 млрд рублей - на 150 млн рублей больше, чем в прошлом году. По программе инвестиций мы вложили на 200 млн рублей больше - 3,2 млрд: мы продолжаем замену турбоагрегатов на ТЭЦ-3, построили багерную насосную станцию на ТЭЦ-5. Есть большой интересный проект по модернизации наших установок, который позволит использовать разные виды топлива", - сказал Власов.

"Поставщиков угля для наших станций не так много, в основном это Кузбасс. Мы производим модернизацию наших установок с возможностью использования других марок угля. Если несколько лет назад мы были жестко привязаны к одной марке. Сегодня идет перевод наших установок на марки Д и Г (длинноплазменные и газовые угли - прим. ТАСС)", - добавил гендиректор "СИБЭКО".

Помимо модернизации установок компания "СИБЭКО" активно работает над программой по золоотвалам, которая рассчитана на несколько лет. По словам Руслана Власова, сейчас развивается площадка ТЭЦ-5 и готовятся проекты по расширению золоотвалов для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

"СИБЭКО" готовится к новому отопительному сезону, начало которого зависит от среднесуточной температуры воздуха. "Наши магистральные и квартальные сети находятся на циркуляции, и ничего не мешает потребителям подключить тепло уже сейчас, если есть техническая возможность. Для этого есть все механизмы", - отметил Власов.

В состав генерирующих мощностей АО "СИБЭКО" входят шесть тепловых электрических станций: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в г. Новосибирске, Барабинская ТЭЦ в г. Куйбышеве и Бийская ТЭЦ (АО "Бийскэнерго"), а также котельные, эксплуатируемые филиалом "Локальные котельные".