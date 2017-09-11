В Петербурге стартовал XI Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября 2017 года /Пресс-служба XI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой/. 11 сентября в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича начались конкурсные прослушивания первого тура XI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. На конкурс прибыло 184 участника из 21 страны мира - России, Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Грузии, Болгарии, Великобритании, Израиля, Литвы, Норвегии, Финляндии, Польши, Сербии, Македонии, Китая, Южной Кореи, Монголии, Японии. На расширение географии конкурсантов во многом повлияло его вступление во Всемирную федерацию музыкальных конкурсов.

На торжественном открытии конкурса в Большом зале филармонии председатель попечительского совета и член жюри конкурса, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, народная артистка России и Украины Лариса Гергиева отметила: "Петербург должен гордиться такими дочерьми, как Елена Образцова, которая всегда являлась одной из самых великих певиц нашего времени, нашей страны. За несколько дней до ухода Елены Васильевны одни из последних ее мыслей были о конкурсе, она хотела, чтобы конкурс продолжал жить. Я хочу выразить надежду, что Петербург сделает все для того, чтобы этот конкурс был всегда, это очень-очень важно".

Первый тур продлится три дня. Конкурсанты исполнят арии из опер композиторов XVII-XIX веков, арии из кантат или ораторий композиторов XVII-XVIII веков в сопровождении фортепиано.

Международное жюри конкурса представлено выдающимися певцами и деятелями музыкального театра. В него вошли обладатель почетного звания "каммерзингер", основатель Международного конкурса вокалистов Джакомо Арагаль (Испания), художественный руководитель Молодежной оперной программы Большого театра, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Вдовин (Россия), профессор Пекинской Центральной консерватории Шучжэнь Го (Китай), художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, народная артистка России и Украины Лариса Гергиева (Россия), директор Международного конкурса молодых певцов "Гран При дель опера" в Бухаресте, профессор Национального музыкального университета Михай Косма (Румыния), артистический директор Театра Шатле Бруно Мишель (Франция), директор Россиниевской академии в Пезаро Эрнесто Паласио (Италия). Во втором туре к ним присоединится артистический директор программы молодых оперных артистов Королевской оперы Ковент-Гарден Дэвид Гоуланд (Великобритания).

В фойе Малого зала филармонии в дни конкурса проходит выставка фотографий Елены Образцовой "Образцовая жизнь", организованная при содействии Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы.

Финальный тур и награждение победителей конкурса состоятся 17 сентября в Большом зале филармонии им. Д.Д.Шостаковича.

Контакты:

Булатова Динара Айдаровна, руководитель пресс-службы XI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

+7 (911) 842 5656

dinara.bulatova@mail.ru