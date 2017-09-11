Открыта регистрация на форум "Сообщество" в Ставрополе

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МОСКВА, 11 сентября 2017 г. /Общественная палата РФ/. Форум "Сообщество" организуется Общественной палатой РФ с целью развития межсекторного взаимодействия гражданских активистов, представителей НКО, бизнеса и власти. Ближайший форум объединит представителей Северо-Кавказского федерального округа в Ставрополе 26-27 сентября на площадках Северо-Кавказского федерального университета и Ставропольского академического театра им. Лермонтова.
Первый день откроется пленарным заседанием на тему "Устранение региональных диспропорций: роль гражданского общества", в рамках которого будут обсуждаться ключевые проблемы социально-экономического развития СКФО и участие "третьего сектора" в их решении. Дискуссии по региональной проблематике продолжатся в рамках секционных заседаний, а вечером модераторы подведут итоги первого дня работы форума.
Второй день форума - обучающий. В ходе образовательных семинаров и дискуссий будут обсуждаться вопросы развития инфраструктуры НКО, обеспечения их доступа к рынку социальных услуг, финансирования и повышения качества менеджмента и продвижения организаций "третьего сектора".
В работе форума примут участие члены общественных палат регионов СКФО, эксперты федерального и регионального уровня по социальному предпринимательству, общественному контролю, привлечению ресурсов, добровольчеству и благотворительной деятельности и многим другим актуальным темам.
Регистрация доступна по ссылке форумсообщество.рф/ставрополь.