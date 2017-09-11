Интерактивная игра для представителей НКО пройдет в рамках форума "Сообщество"

МОСКВА, 11 сентября 2017 г. /Общественная палата РФ/. Обучающая интерактивная игра "Сообщество", которая пройдет в рамках форума "Сообщество" в СКФО 27 сентября, представляет собой интерактивную площадку, на которой представители НКО смогут презентовать свои проекты представителям власти, бизнеса и СМИ, получить советы и возможность дальнейшего сотрудничества.

Игра состоит из нескольких этапов, следуя которым, участники воплотят проект от идеи в готовый план реализации. В первую очередь представители муниципалитетов, СМИ, фондов и различных компаний расскажут общественникам о приоритетных региональных направлениях развития на ближайшее время. У участников игры будет возможность в формате трехминутной презентации рассказать о своих идеях представителям отрасли. Завершающим этапом игры будет "Ярмарка идей", во время которой участники презентуют уже полноценный проект.

Гражданские активисты смогут презентовать проекты, охватывающие по тематике различные направления: работа с детьми и молодежью; защита прав пожилых, бездомных, матерей-одиночек, людей с ограниченными возможностями здоровья; экология и защита животных; развитие городской среды.

Игра "Сообщество" - это не только возможность получить поддержку со стороны представителей ресурсных центров, но и шанс найти единомышленников и воплотить в жизнь совместный проект.

Регистрация участников доступна по ссылке: http://xn--90aci0ajbadllemfl7f.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C.