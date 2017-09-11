ДОНСТРОЙ представил свой новый проект в классе luxe – "Оливковый дом"

МОСКВА, Россия. 11 сентября 2017 года. ДОНСТРОЙ объявляет старт строительства и продаж квартир в новом проекте класса luxe "Оливковый дом". Клубный особняк, включающий всего 64 квартиры, расположен в респектабельном квартале неподалеку от 1-й Тверской-Ямской улицы. В настоящий момент компанией оформлен полный пакет проектной и разрешительной документации, на площадке стартовали работы первого этапа. Завершить все строительно-монтажные работы планируется в 2019 году.

Как отмечает генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина, "следуя выбранной ранее стратегии, мы развиваем широкую продуктовую линейку в разных сегментах рынка". "Параллельно с реализацией крупных и доступных по цене кварталов бизнес-класса, таких как "СИМВОЛ" и "Сердце Столицы", ДОНСТРОЙ продолжает работать над статусными проектами высшего класса. С учетом "Оливкового дома", наш портфель продаж в элитном сегменте включает уже шесть объектов - как готовых, так и строящихся домов в разных районах центра Москвы", - сказала она.

"Оливковый дом" расположен в глубине исторического квартала на Белорусской, между культурно-деловым центром "Большевик" с Музеем русского импрессионизма, и премиальным жилым комплексом "Суббота". Здание общей площадью 13935 кв. м имеет переменную этажность (7-9 этажей) и включает 64 квартиры площадью от 51 до 345 кв. м. Фасады дома оформлены натуральным камнем и украшены изящными коваными ограждениями в стиле Art Deco. В квартирах предусмотрены необычайно высокие окна, размеры которых достигают 2,5х3,1 метра, а также лоджии с окнами в пол и французскими балконами. Верхние этажи дома, опоясанные эффектной двухсветной галереей, занимают пентхаусы и террасные квартиры с каминами.

В доме предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 109 машиномест. На огороженной территории будет устроен приватный зеленый дворик, также к услугам жителей - просторный внутренний двор ЖК "Суббота", с декоративным прогулочным парком с фонтаном.

Автор проекта - известный московский архитектор Павел Андреев, портфолио которого, помимо блестящих образцов современной архитектуры, включает реконструкцию и реставрацию многих знаковых объектов столицы: зданий на территории московского Кремля, ГУМа, Большого театра и др.

ДОНСТРОЙ - ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв. м недвижимости. Сегодня в портфеле продаж представлено 13 объектов: шесть домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM", "ЖИЗНЬ на Плющихе" и "Оливковый дом"), три жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и четыре проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце Столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера - Банка ВТБ (ПАО).