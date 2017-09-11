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В рамках форума "Сообщество" члены ОПРФ встретятся с жителями Ставрополя

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11 сентября, 17:33 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 сентября 2017 г. /Общественная палата РФ/. В нулевой день форума "Сообщество" члены Общественной палаты Российской Федерации будут ездить по городу и встречаться с его жителями.

Смена застройщика, не сданное вовремя в эксплуатацию жилье и, как результат, дополнительные траты людей. С такими проблемами столкнулись дольщики с улицы Города-побратима Безье, дом 15 А и улица Тюльпановая, 10. С просьбой о помощи они обратились в Общественную палату Российской Федерации.

Решению именно таких вопросов будет посвящен так называемый "нулевой" день форума "Сообщество" - 25 сентября.

Отдельно члены ОП РФ займутся историей жильцов дома 299 по улице Ленина, где на придомовой территории организована платная парковка. Администрация Ставрополя объявила данную территорию муниципальной землей и приняла решение организовать платную парковку на 100 мест. Согласно экспликации, участок является территорией дома, но не поставлен на кадастровый учет. В результате жильцы оказались лишены придомовой территории и вынуждены платить за парковку возле дома.

Встретятся члены ОП и с жильцами дома №37 по ул. Чехова, которые жалуются на ненадлежащее обслуживание со стороны управляющей компании. За 10 лет обслуживания дом пришел в плачевное состояние. Жильцы жалуются на хищение денежных средств и считают необходимым провести соответствующие экспертизы о состоянии внутридомовых инженерных сетей. Местные органы власти и прокуратура на обращение жителей не реагируют.

По итогам личных встреч с гражданами и общественных проверок, члены ОП РФ совместно с экспертами и представителями местной власти разработают механизмы решения данных проблем.

Форум "Сообщество" пройдет в Ставрополе 26-27 сентября. Форум - ежегодное мероприятие Общественной палаты РФ и проходит в восьми федеральных округах РФ. Форум "Сообщество" представляет собой открытую площадку для взаимодействия представителей власти, бизнеса, НКО и гражданских активистов по актуальным вопросам каждого региона.

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