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Юные книголюбы нашли на Московской международной книжной ярмарке развлечения на любой вкус

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11 сентября, 17:49 UTC+3

За пять дней работы выставки на "Детской сцене" прошло около 50 мероприятий для детей различных возрастов

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МОСКВА, 11 сентября 2017 г. /Оргкомитет ММКВЯ/. С 6 по 10 сентября 2017 года в рамках 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки прошла обширная программа мероприятий на "Детской сцене". Куратором программы выступила Российская государственная детская библиотека.

За пять дней работы выставки на "Детской сцене" прошло около 50 мероприятий для детей различных возрастов, а также для их родителей: встречи с писателями, презентации новых детских книг, интерактивные занятия и чтения, викторины, игры, театральные, танцевальные и музыкальные выступления, встречи с психологами и педагогами и многое другое.

Прошли встречи с детскими писателями Вадимом Левиным, Еленой Усачевой, Дмитрием Емцом, Евгением Сосновским, Екатериной Тимашпольской, Мариэттой Чудаковой, Сергеем Белорусцем, Григорием Кружковым, Анной Гончаровой, Артуром Гиваргизовым и др.

Особое место в детской программе заняли мероприятия проекта РГДБ "Здравствуй, сосед!", посвященные культуре и литературе народов, населяющих Россию. Прошли презентации народов Удмуртии, Татарстана и Башкортостана. Также состоялась презентация новой антологии детской литературы проекта издательства ОГИ "Современная литература народов России". Книгу представили составители Кирилл Захаров и Алена Каримова, а также художественный редактор Ольга Монина и главный редактор издательства Максим Амелин.

Прошел ряд международных мероприятий, посвященных художественной и познавательной детской литературе. Гете-Институт представил свой новый онлайн проект – Немецкий детский университет Kinderuni, Посольство Бразилии продемонстрировали лучшие образцы бразильской литературы для детей и подростков - от Лижии Бужунги до Анны Марии Машаду, – а языковая школа Bene-Dictus рассказала о культуре современной Японии, мультфильмах Хаяо Миядзаки и аниме и провела мастер-класс по японскому языку.

Состоялся круглый стол "Межведомственное сотрудничество по продвижению детского и юношеского чтения: перспективы развития". На круглом столе были представлены совместные проекты и программы в области образования, культуры и издательского дела по поддержке детского и юношеского чтения. Впервые были представлены результаты совместной работы экспертов-наставников и школьников-участников студии "Литературное творчество" образовательного центра "Сириус". Кроме того, был представлен совместный проект фонда "Живая классика" и издательства Рипол Классик "Всероссийская школьная летопись".

Кроме того, в рамках детской программы на протяжении всей выставки-ярмарки проходила благотворительная акция РГДБ "Подари ребенку книгу!". Около 200 детских книг удалось собрать для библиотеки им. Ю. Ф. Третьякова Воронежской области.

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