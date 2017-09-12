Обновлена деловая программа РЭН-2017

В 2017 году общей темой Российской энергетической недели станет "Энергия для глобального роста". На площадке форума планируется провести ряд знаковых мероприятий, в числе которых министерская встреча ФСЭГ, всероссийское совещание по подготовке к ОЗП, встреча лауреатов премии "Глобальная энергия", встреча мэров городов по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития, вручение премии "МедиаТЭК", всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.

Деловая программа также предусматривает обсуждение основных задач, которые решает энергетический сектор, и текущих проблем развития в рамках панельных дискуссий и пленарных заседаний с участием представителей российских и зарубежных органов власти, лидеров крупнейших мировых и отечественных энергетических компаний. В частности, в рамках РЭН-2017 выступят министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, генеральный директор АО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов, генеральный директор концерна "Тоталь" в России Жак де Буассезон, президент ВР Россия Дэвид Кэмпбелл, председатель правления ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук, лауреат Нобелевской премии, вице-президент Российской академии наук, депутат Государственной Думы Российской Федерации, президент НП по ВИЭ "Евросолар Россия" Жорес Алферов.

Участники мероприятия, подтвердившие свое присутствие на Российской энергетической неделе, отметили важность форума в определении вектора развития отраслей ТЭК.

Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации: "В рамках Российской энергетической недели представители власти и более чем 500 ведущих мировых компаний, ученые и аналитики рынков смогут обсудить вопросы, определяющие будущее энергетики. Уверен, что найденные в процессе дискуссий решения и возможности для взаимовыгодного сотрудничества внесут значительный вклад в развитие не только российской, но и мировой энергетики".

Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром": "Российский ТЭК - основа национальной экономики и значимая часть мировой энергетики. Для его эффективного развития нужен качественный диалог между представителями власти, бизнеса, экспертного сообщества. Уверен, Российская энергетическая неделя станет важной отраслевой площадкой для обсуждения текущих событий и тенденций, выработки новых подходов к развитию энергетического сектора, установления и развития деловых связей".

Вагит Алекперов, президент ПАО "ЛУКОЙЛ": "Российская энергетическая неделя - важное событие для ТЭК. Насыщенная программа позволяет охватить практически весь перечень актуальных вопросов, стоящих перед отечественной и мировой нефтедобычей, и совместными усилиями предложить комплексные решения. Желаю всем участникам и организаторам форума эффективной работы, конструктивного диалоги и интересных встреч!"

Антон Инюцын, заместитель министра энергетики Российской Федерации: "РЭН станет крупнейшей и наиболее авторитетной экспертной площадкой в сфере энергетики в России. На форуме можно будет подвести итоги своей деятельности за пять лет, рассказать о планах и инициативах, представить новые проекты и технологии и обменяться опытом".

Вячеслав Кравченко, заместитель министра энергетики Российской Федерации: "Мы живем в эпоху инновационных преобразований во всех сферах современной экономики. Электроэнергетика является важным компонентом этих преобразований. В этой связи энергетикам России в ближайшие годы предстоит много интересной, напряженной работы по реализации активной фазы модернизации энергетики страны. Уверен, что РЭН - отличная площадка для определения вектора развития".

Андрей Черезов, заместитель министра энергетики Российской Федерации: "Качественное и бесперебойное энергоснабжение является одним из ключевых условий развития российской экономики, залогом повышения уровня жизни граждан. Несмотря на быстрый технологический прогресс, основой российской энергосистемы еще долгое время будет оставаться тепловая генерация. В рамках Российской энергетической недели пройдет всероссийское совещание "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов", на котором будут озвучены результаты проверок регионов".

Семен Сазонов, генеральный директор ПАО "Квадра": "Очень важно обеспечить опережающее развитие ТЭК в целом и тепловой генерации в частности. Обсуждение актуальных для отрасли вопросов в рамках Российской энергетической недели - еще один шаг на пути решения стоящих перед отраслью задач".

Регистрация участников на РЭН-2017 открыта до 30 сентября: http://rusenergyweek.com/participants/participants-conditions/.

Справка

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве в ЦВЗ "Манеж" с 3 по 7 октября 2017 года. В форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

www.rusenergyweek.com

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org