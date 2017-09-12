Большой десантный корабль "Азов" принял участие в праздновании юбилея одноименного города

Большой десантный корабль Черноморского флота России "Азов", прибывший из Крыма, принял участие в праздновании 950-летия одноименного города 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"БДК "Азов" - лучший большой десантный корабль на Черноморском флоте, оснащен самым современным оборудованием. Донская молодежь служит в частях Черноморского флота - это уже многолетняя традиция. Сейчас на корабле "Азов" несут службу шесть наших земляков", - сказал глава региона Василий Голубев, слова которого приводит пресс-служба.

Губернатор вручил морякам памятные знаки "80 лет Ростовской области" и ценные подарки. Большой десантный корабль в третий раз за свою историю прибыл в Азов для участия в торжествах в честь дня города. По пути в Азовский порт судно впервые прошло под недавно установленной аркой Крымского моста.

Основные праздничные мероприятия прошли на Петровской площади. По словам Василия Голубева, современный Азов чтит свою историю и при этом стремится к новым высотам. Город в текущем году вошел в число шести территорий Ростовской области, где стартовал национальный приоритетный проект по формированию комфортной городской среды (будут благоустроены дворы и общественные пространства), в 2018-м Азов станет базой для команд ЧМ-2018.

"С древним, но молодым по духу Азовом связаны имена известных полководцев, общественных деятелей, ученых. Здесь царит особая атмосфера, неповторимое сочетание многовековой истории и энергии современности. Сюда стремятся попасть российские и иностранные туристы, здесь проходят важнейшие культурные и спортивные мероприятия регионального и всероссийского значения. С каждым годом растет инвестиционная привлекательность территории, промышленная мощь города", - подчеркнул губернатор.

Азов-исторический

С Азовом связано множество важных исторических дат. Это и военные кампании Петра I против Османской империи, и оборона города 1641-1642 годов, вошедшая в хроники как Азовское сидение, и события Первой, а затем Второй мировых войн. Азов первым из донских городов получил учрежденный в 2017 году почетный статус "Город воинской доблести". Здесь родился известный полярник и исследователь Арктики Рудольф Самойлович (1881 - 1939), ставший инициатором и первым руководителем Северной научно-промысловой экспедиции. Азов - малая родина легкоатлетки, первой чемпионки мира по прыжкам в высоту Тамары Быковой, футболиста Юрия Ковтуна, выступавшего за московские команды "Динамо", "Спартак" и в составе сборной России, писателя Алексея Коркищенко и скульптора Дмитрия Жукова. Ежегодно город посещает более 300 тыс. туристов. Визитной карточкой является ежегодно проводимая театрализованная реконструкция Азовского осадного сидения.

Азов-современный

В Азове работают около 360 крупных и средних организаций, более 1,1 тыс. малых и микропредприятий, на которых занято более 23 тыс. человек. Здесь находятся крупнейший в России зерновой терминал для погрузки судов типа "река-море" компании "Промэкспедиция", открыт один из двух российских филиалов корпорации "ПепсиКо" - "Фрито Лей Мануфактуринг" - по производству снеков. Сладости "Азовской кондитерской фабрики" и мороженое фирмы "Проксима" известны не только по всей России, но и за ее пределами. Подписано соглашение о реализации на территории города инвестиционного проекта с компанией

"Аквалайф" - производителем безалкогольных напитков и традиционных российских лимонадов под брендом "Напитки из Черноголовки".