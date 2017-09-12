"Русские Сезоны" познакомят Японию с Транссибирским арт-фестивалем Вадима Репина

МОСКВА, 12 сентября 2017 г. /Министерство культуры РФ/. Межкультурное взаимодействие России и Японии важно для укрепления отношений между нашими странами. Наибольшее значение в этой сфере играют гастроли артистов, концерты и совместные постановки, которые обеспечивают непосредственный контакт с проявлениями другой культуры. Высокое искусство России, столь любимое в Стране восходящего солнца, будет представлено в Японии в конце сентября-начале октября благодаря Транссибирскому арт-фестивалю, проходящему в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны".

12 сентября 2017 года в 11:00 в ресторане Ruski состоится пресс-завтрак с выдающимся скрипачом Вадимом Викторовичем Репиным, который расскажет о своих гастролях в Японии, дальнейших творческих планах и ответит на вопросы журналистов.

В 2017 году Транссибирский арт-фестиваль представит в Японии две программы. Сольная программа примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой "Amore", премьера которой состоялась в Москве чуть больше года назад, включает в себя три одноактных разножанровых балета - "Франческа да Римини" (хореография Ю. Посохова), "Пока не пошел дождь" (хореография П. де Бана), "Штрихи через хвосты" (хореография М. Донлон) - и будет представлена в Orchard Hall в Токио 26 и 27 сентября. В постановке также принимают участие солисты балета Михаил Лобухин и Денис Родькин.

Совместная авторская программа Вадима Репина и Светланы Захаровой "Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5" будет показана в 29 сентября в Orchard Hall в Токио и 1 октября в Маэбаси. Вместе с авторами программы в представлении примут участие солисты балета Владимир Варнава, Дмитрий Загребин, Михаил Лобухин.

Транссибирский арт-фестиваль возник благодаря Вадиму Репину. Его директором является Олег Белый. Концерты IV Транссибирского арт-фестиваля прошли в Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Самаре, Брюсселе, Тобольске, Тюмени. В сентябре и начале октября в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны" фестиваль приезжает в Японию.

"Русские Сезоны" показывают японскому зрителю лучшие таланты из России. Программа включает свыше 200 мероприятий, проходящих на протяжении 2017 года в 42 городах Японии. "Русские Сезоны" предваряют перекрестный год России и Японии (2018), а также дальнейшие мероприятия в рамках долгосрочного российско-японского культурного обмена.