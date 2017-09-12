В столице Тувы прошла акция-митинг "В трезвости счастье народа"

Тува поддержала Всероссийский день трезвости акцией-митингом, прошедшей на площади Арата в Кызыле. Принять участие смогли все желающие, организаторы стремились охватить как можно больше народа, вне зависимости от социальных, возрастных, деловых различий. Концертную программу обеспечили фольклорный ансамбль "Тыва", вокальный ансамбль "Найысылал" и хореографический ансамбль "Азас", Елена Сибирцева и ансамбль Центра русской культуры "Ой-да".

К собравшимся обратились представители Управления Камбы-Ламы Республики Тыва, Кызылской епархии. С инициативой проведения дня трезвости в стране в 1913 году выступили служители православной церкви. Уже в 1914 году Святейший Синод принял решение праздновать Всероссийский День трезвости ежегодно.

Актуальность проведения Дня трезвости сегодня отметили многие известные участники акции. Среди них заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, трехкратный чемпион Европы Опан Сат, лидер байкерского клуба "Кочевники Азии" Юрий Ильяшевич. В мае-июне этого года он вместе с товарищами по клубу совершил международный мотопробег до Белоруссии в честь памяти подвига Героя Советского Союза, уроженца Тувы Михаила Бухтуева. Обращаясь к собравшимся, Сат, Ильяшевич и многие другие говорили, что разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни - одна из основных задач, стоящих перед современным обществом.

По официальным данным, на учете республиканского наркологического диспансера сегодня состоят 4671 человек, из них 3673 - больные, страдающие алкогольной зависимостью. Половина из них - женщины. Эффективность некоторых мер борьбы с алкоголизмом показывает сравнение с данными прошлого года. Тогда на учете состояло 5735 человек. Однако проблема остается масштабной. Термин "подростковый алкоголизм" появился всего лишь в 2006 году. Среди подростков возросло количество психических, сердечных и гормональных заболеваний.

За восемь месяцев этого года из незаконного оборота изъято 48,3 тонны алкогольной и спиртосодержащей продукции, тогда как за весь 2016 год было изъято 42,5 тонны. Как сообщает Департамент региональной безопасности правительства Тувы, возбуждено 24 уголовных дела, три из них в отношении крупных поставщиков. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по состоянию на конец августа снизилось на 5,2% (с 1511 до 1432) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тема борьбы с алкоголизацией постоянно поднимается на площадках. Идею трезвости поддерживают многие жители Тувы, в том числе артисты. Так, по информации министерства культуры РТ, в апреле этого года члены Союза исполнителей горлового пения - уважаемые хөөмейжи Тувы выступили за трезвый образ жизни и объявили о полном отказе от потребления алкоголя. Кроме этого, по всей Туве все учреждения культуры - театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, библиотеки - объявлены территориями трезвости. Запрет касается и арендованных залов домов культуры, где отныне должны проводиться только трезвые праздники.

Кульминацией акции стал флешмоб, организованный активистами движения "Чоннуң оолдары" - "Сыновья народа" при поддержке Агентства по делам национальностей и молодежных, общественных организаций. Более 500 человек выстроились в виде надписи "Трезвая Россия". Видео и фото флешмоба активно распространяются в социальных сетях и в интернете.