Завершился прием заявок по УФО на всероссийский конкурс СМИ "СМИротворец"

МОСКВА, 12 сентября 2017 г. /Пресс-служба конкурса "СМИротворец"/. Завершился прием заявок по Уральскому федеральному округу на всероссийский конкурс СМИ "СМИротворец". На рассмотрение экспертного совета конкурса поступило 839 работ от 192 СМИ Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей и двух автономных округов: Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого. Наибольшее количество работ поступило от тюменских и екатеринбургских масс-медиа, среди этнических СМИ, выходящих на языках коренных народов, лидируют издания ХМАО-Югры и ЯНАО.

Теперь членам экспертного совета предстоит внимательно ознакомиться со всеми материалами, оценить каждую работу и сформировать шорт-лист – список самых талантливых и ярких публикаций. Затем к работе приступят члены жюри – известные журналисты, редакторы ведущих СМИ, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений, специалисты-этнологи и культурологи.

Решение жюри останется в тайне до церемонии награждения победителей окружного этапа, который пройдет в Ханты-Мансийске 5 октября. Помимо чествования лучших уральских журналистов, освещающих межнациональные отношения, в программе этапа "СМИротворец-Урал" – мастер-классы и семинары для представителей СМИ, обмен опытом, знакомство с национальной политикой и этнокультурными объектами Югры.

До 20 сентября оргкомитет конкурса продолжает принимать материалы от СМИ Сибирского федерального округа. Работы журналистов из Дальневосточного, Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Северо-Кавказского округов ждут в Оргкомитете до 10 октября 2017 года.

Конкурс "СМИротворец" проводится Гильдией межэтнической журналистики с 2008 года совместно с федеральными органами исполнительной власти. Последние три года соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Конкурс включен в государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" и был представлен главе государства на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ как одна из лучших в стране практик по гармонизации межэтнических отношений (Йошкар-Ола, 20 июля 2017 г.)

Цель творческого состязания - поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также - деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

Информационными партнерами конкурса стали: Союз журналистов России, информационное агентство ТАСС, "Российская газета", журнал "Русский репортер", мониторинг-партнером выступает "Медиалогия", информационно-аналитическая система для мониторинга и эффективного анализа российских СМИ.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке: http://concours.nazaccent.ru/2017/

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 978-02-89

Материалы следует направлять на эл.адрес konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, ул. Тверская д.7, а\я 92 "Гильдия межэтнической журналистики", "СМИротворец-2017".

Пресс-служба конкурса "СМИротворец"

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