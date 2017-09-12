В РАНХиГС пройдет международный форум "Blockchain: финансы и технологии"

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МОСКВА, 12 сентября /РАНХиГС/. 26 сентября Факультет финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС приглашает на XII Международный финансово-экономический форум "Blockchain: финансы и технологии". Основная задача мероприятия - исследовать и изучить область финансовых технологий и инноваций, с которыми придется работать уже завтра.
Возможны следующие виды участия:
Примерные темы для выступления (имеется возможность выступления со своей темой доклада):
Сроки регистрации:
Внимание! Участие бесплатное, но необходима регистрация.
Регистрация на мероприятие
Время: 26 сентября в 16.00
Место: г. Москва, пр. Вернадского, 82, корпус 5, этаж 5, Актовый зал.
Контакты:
Брянов Георгий Алексеевич
Телефон: +7 926 666-94-88
Email: gbryanov@gmail.com
Морозов Степан Викторович
Телефон: +7 925 885-97-77
Email: morozov_stepan@hotmail.com