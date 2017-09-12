В РАНХиГС пройдет международный форум "Blockchain: финансы и технологии"

МОСКВА, 12 сентября /РАНХиГС/. 26 сентября Факультет финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС приглашает на XII Международный финансово-экономический форум "Blockchain: финансы и технологии". Основная задача мероприятия - исследовать и изучить область финансовых технологий и инноваций, с которыми придется работать уже завтра.

Возможны следующие виды участия:

в качестве докладчика с актуальной темой и опытом выступлений - приглашаются представители бизнеса, государственного сектора и науки (бесплатно, по согласованию с организаторами);

в качестве слушателя (бесплатно, необходима регистрация).

Примерные темы для выступления (имеется возможность выступления со своей темой доклада):

Криптовалюты как новая денежная парадигма. Криптовалюты в цифровой экономике. Национальные (государственные) цифровые валюты: кому и зачем они нужны? ICO - краудфандинг или IPO? Криптовалюта - эмиссия токенов лояльности. Альтернативные способы финансирования благотворительных и социальных проектов через краудфандинг и партнерство. Финансовый сектор как драйвер развития инновационной экономики. Применение блокчейна в системе государственного управления. Public and private блокчейндлякомпаний. Блокчейн 4.0 - что это? Перспективы использования блокчейна в страховых и финансовых компаниях. Что необходимо для создания банка нового поколения? Смарт контракты и их применение. Scale free network - блокчейнреволюция. Блокчейн как основа цифрового банкинга. Кибербезопасность и дигитализация: выбор баланса. Ключевые технологические тренды, трансформирующие финансовый рынок. Интернетплатежныхвещей (Internet of Commerce Things, IoCT). Роль удаленной идентификации в цифровой финансовой экосистеме. Перспективные области применения ИИ в финансовом секторе. Новые бизнес-модели и новые риски. Влияние ИИ на рынок труда: новая индустриальная революция? Ключевые тренды и сценарии применения Big Data и Smart Data.

Сроки регистрации:

до 20.09.2017 - для докладчиков (направить организаторам сведения о теме доклада и ФИО для участия в Форуме);

до 24.09.2017 - для слушателей.

Внимание! Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Регистрация на мероприятие

Время: 26 сентября в 16.00

Место: г. Москва, пр. Вернадского, 82, корпус 5, этаж 5, Актовый зал.

Контакты:

Брянов Георгий Алексеевич

Телефон: +7 926 666-94-88

Email: gbryanov@gmail.com

Морозов Степан Викторович

Телефон: +7 925 885-97-77

Email: morozov_stepan@hotmail.com