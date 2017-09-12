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В РАНХиГС пройдет международный форум "Blockchain: финансы и технологии"

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12 сентября, 12:21 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября /РАНХиГС/. 26 сентября Факультет финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС приглашает на XII Международный финансово-экономический форум "Blockchain: финансы и технологии". Основная задача мероприятия - исследовать и изучить область финансовых технологий и инноваций, с которыми придется работать уже завтра.

Возможны следующие виды участия:

  • в качестве докладчика с актуальной темой и опытом выступлений - приглашаются представители бизнеса, государственного сектора и науки (бесплатно, по согласованию с организаторами);
  • в качестве слушателя (бесплатно, необходима регистрация).

Примерные темы для выступления (имеется возможность выступления со своей темой доклада):

  1. Криптовалюты как новая денежная парадигма.
  2. Криптовалюты в цифровой экономике.
  3. Национальные (государственные) цифровые валюты: кому и зачем они нужны?
  4. ICO - краудфандинг или IPO?
  5. Криптовалюта - эмиссия токенов лояльности.
  6. Альтернативные способы финансирования благотворительных и социальных проектов через краудфандинг и партнерство.
  7. Финансовый сектор как драйвер развития инновационной экономики.
  8. Применение блокчейна в системе государственного управления.
  9. Public and private блокчейндлякомпаний.
  10. Блокчейн 4.0 - что это?
  11. Перспективы использования блокчейна в страховых и финансовых компаниях.
  12. Что необходимо для создания банка нового поколения?
  13. Смарт контракты и их применение.
  14. Scale free network - блокчейнреволюция.
  15. Блокчейн как основа цифрового банкинга.
  16. Кибербезопасность и дигитализация: выбор баланса.
  17. Ключевые технологические тренды, трансформирующие финансовый рынок.
  18. Интернетплатежныхвещей (Internet of Commerce Things, IoCT).
  19. Роль удаленной идентификации в цифровой финансовой экосистеме.
  20. Перспективные области применения ИИ в финансовом секторе.
  21. Новые бизнес-модели и новые риски.
  22. Влияние ИИ на рынок труда: новая индустриальная революция?
  23. Ключевые тренды и сценарии применения Big Data и Smart Data.

Сроки регистрации:

  • до 20.09.2017 -  для докладчиков (направить организаторам сведения о теме доклада и ФИО для участия в Форуме);
  • до 24.09.2017 - для слушателей.

Внимание! Участие бесплатное, но необходима регистрация. 

Регистрация на мероприятие

Время: 26 сентября в 16.00
Место: г. Москва, пр. Вернадского, 82, корпус 5, этаж 5, Актовый зал.

Контакты:

Брянов Георгий Алексеевич
Телефон: +7 926 666-94-88
Email: gbryanov@gmail.com 

Морозов Степан Викторович
Телефон: +7 925 885-97-77
Email: morozov_stepan@hotmail.com

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