Награждены победители первого этапа конкурса BudgetApps

Москва, 12 сентября 2017 г. /АНО "Информационная культура"/. 8 сентября 2017 года в рамках Московского финансового форума состоялось награждение победителей первого этапа конкурса "Открытые государственные финансовые данные "BudgetApps". Министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов вручил дипломы авторам лучших работ по направлению "Коммерческие проекты".

На первый этап конкурса было представлено 52 работы из 11 регионов России от разработчиков мобильных приложений и веб-проектов, авторов интерактивной и статической инфографики, журналистов, дата-аналитиков и их команд.

По итогам голосования жюри победителями первого этапа признаны:

В номинации "Лучший программный продукт или интернет-проект, использующий открытые государственные финансовые данные":

Бизнес-площадка BRC (Алексей Лучко, Лилия Лучко, АНО "НИИ Инновационных технологий").

В номинации "Лучший медиаматериал, созданный с использованием открытых государственных финансовых данных":

Бюджет выходит в свет (Игорь Зубков, "Российская газета").

В номинации "Лучшее визуальное представление, подготовленное с использованием открытых государственных финансовых данных":

Приложение "Вести экономика" (Алексей Бобровский, "Мобильные технологии ВГТРК").

Все работы, представленные на конкурс в рамках первого этапа, в ближайшее время будут размещены на официальном сайте конкурса www.budgetapps.ru.

С понедельника, 11 сентября, начинается второй этап конкурса: заявки в трех конкурсных номинациях по направлению "Социально ориентированные проекты" будут приниматься до 31 октября 2017 года.

В рамках конкурса проводятся семинары, лекции и хакатоны, на которых участники смогут обсудить свои идеи и посоветоваться с экспертами в области открытых данных и государственных финансов. Для всех мероприятий конкурса осуществляется прямая трансляция. Видеозаписи всех проведенных мероприятий доступны в специальном канале конкурса в сети интернет на видеохостинге Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC0bSaZkC2Mf6uLGGWH9vrFA).

Ознакомиться с планом мероприятий конкурса и с подробной информацией об условиях участия можно на официальном сайте конкурса, а также на страницах проекта в социальных сетях Facebook и Вконтакте.

Контактный центр по вопросам участия и сотрудничества в проведении конкурса: opendata@minfin.ru, 8-800-500-10-92.