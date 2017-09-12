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Вызовы и перспективы международного PR-рынка обсудят на Baltic Weekend 2017

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12 сентября, 12:46 UTC+3

Форум состоится в Санкт-Петербурге 14-15 сентября

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© Организационный комитет Baltic Weekend

МОСКВА, 12 сентября /Baltic Weekend/. Продвижение репутации бренда за рубежом и взаимодействие с международной аудиторией остается одной из главных задач российского бизнеса. Преодоление предвзятости и стереотипов на международной арене стало новой реальностью для многих компаний. Какие инструменты необходимы для успешного построения репутации бизнеса в международном информационном пространстве? Какие вызовы стоят перед российскими компаниями на международном PR-рынке? Как составить эффективную стратегию управления имиджем страны и бизнеса? Эти и другие вопросы обсудят эксперты на Baltic Weekend 2017. Мероприятие пройдет при поддержке агентства FTI Consulting.

Модератором панельной дискуссии выступит Леонид Финк, управляющий директор, FTI Consulting.

Спикеры:

  • Игорь Буренков, исполнительный директор по коммуникациям, РОСКОСМОС;
  • Игорь Виттель, российский журналист, телеведущий, продюсер, писатель, CEO, "Виттель и Партнеры";
  • Brian Kean, директор по коммуникациям, Юлмарт;
  • Alan Thompson, директор Департамента международной финансовой интеграции, Международный инвестиционный банк.

Панельная дискуссия в рамках Baltic Weekend 2017 будет проходить 15 сентября с 13:00 до 14:30 в Corinthia Hotel St. Petersburg.

В этом году Baltic Weekend состоится в Санкт-Петербурге 14-15 сентября, организатором форума выступает SPN Communications. В рамках деловой программы будут подняты самые острые и животрепещущие вопросы, которые волнуют бизнес и профессиональное сообщество в последние годы. Участникам будут представлены успешные кейсы, полезные советы и уникальные истории успеха от выдающихся спикеров из России и зарубежных стран – специалистов в области коммуникаций, топ-менеджеров крупнейших компаний, высокопоставленных чиновников, знаменитых журналистов, деятелей науки, представителей общественных организаций.

Получить дополнительную информацию можно на сайте мероприятия - http://www.balticweekend.com.

Контакты для СМИ

Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностью

тел./факс: +7 (812) 380-00-07, ext. 278

e-mail: a.pshenichnikova@spncomms.com

 

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