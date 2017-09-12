Олег Королев поздравил стрелка из Липецкой области с победой на чемпионате мира

Липецкий спортсмен Виталий Фокеев получил поздравление с победой на чемпионате мира по стендовой стрельбе от главы Липецкой области Олега Королева, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В напряженной борьбе вы достойно противостояли титулованным соперникам, продемонстрировали отличную подготовку, высокое мастерство и, конечно, настоящий спортивный характер и волю к победе. Вы вновь подтвердили высочайший авторитет отечественной школы по стендовой стрельбе, заслуженно поднявшись на высшую ступень пьедестала почета", - цитирует пресс-служба Олега Королева.

Спортсмена также поздравил президент России Владимир Путин. "Вы продемонстрировали отличную подготовку и мастерство, в финале обошли опытных и амбициозных соперников. Эта победа стала яркой страницей вашей спортивной биографии, достойным вкладом в развитие замечательных традиций отечественной стрелковой школы. Желаю вам новых профессиональных достижений и всего наилучшего", - говорится в поздравительной телеграмме.

Виталий Фокеев завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе, который проходит сейчас в подмосковном Дмитрове, в дисциплине дабл-трап. Ранее Фокеев вместе с Артемом Некрасовым и Василием Мосиныи выиграли бронзу в командных соревнованиях в дабл-трапе.

В предыдущий раз россиянин становился чемпионом мира в 2006 году. Кроме двух золотых медалей чемпионатов мира в его активе две бронзы. Также он является чемпионом Европейских игр 2015 года и серебряным призером чемпионата Европы 2007 года. После успешного выступления в Дмитрове Фокеев заявил о намерении завершить карьеру в октябре текущего года.