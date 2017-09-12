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ВЭО России проводит Абалкинские чтения 19 сентября

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12 сентября, 13:16 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. Вольное экономическое общество России 19 сентября в 15:00 проводит Абалкинские чтения на тему: "Качественные изменения индустриального ландшафта: фактор войны санкций".

Модератор: Д.Е. Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при правительстве РФ, член-корреспондент РАН.

Участники Абалкинских чтений: ведущие ученые и эксперты, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, администраций субъектов Российской Федерации, представители бизнес сообщества, общественные деятели.

В дискуссии примут участие: С.Ю. Глазьев, Г.Б. Клейнер, А.В. Мурычев, А.Д. Некипелов, Б.Ю. Титов, С.А. Толкачев и др.

Место проведения: г. Москва, ул. Тверская, 22а, Каминный зал Дома экономистов

Справки и аккредитация: +7 (495) 609-07-60, info@veorus.ru   

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