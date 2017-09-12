ВЭО России проводит Абалкинские чтения 19 сентября

Кобзон готов стать доверенным лицом Путина, если тот решит участвовать в выборах 2018 годаПолитика 12 сентября, 13:28
Величкин: ХК "Металлург" не завершил перестройку игры после ухода Зарипова и АнтипинаСпорт 12 сентября, 13:26
Москвичи смогут сделать прививку от гриппа в МФЦМосква 12 сентября, 13:16
Минфин планирует обязать работодателей предлагать работникам участие в ИПКЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:07
"Роснефть" оспорила в суде предписания ФАС по закупкам трубЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:56
Прямые авиарейсы из Абакана в Норильск возобновятся с 20 сентябряЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:53
Олег Королев поздравил стрелка из Липецкой области с победой на чемпионате мираНовости партнеров 12 сентября, 12:53
Вызовы и перспективы международного PR-рынка обсудят на Baltic Weekend 2017Новости партнеров 12 сентября, 12:46
Награждены победители первого этапа конкурса BudgetAppsНовости партнеров 12 сентября, 12:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. Вольное экономическое общество России 19 сентября в 15:00 проводит Абалкинские чтения на тему: "Качественные изменения индустриального ландшафта: фактор войны санкций".
Модератор: Д.Е. Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при правительстве РФ, член-корреспондент РАН.
Участники Абалкинских чтений: ведущие ученые и эксперты, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, администраций субъектов Российской Федерации, представители бизнес сообщества, общественные деятели.
В дискуссии примут участие: С.Ю. Глазьев, Г.Б. Клейнер, А.В. Мурычев, А.Д. Некипелов, Б.Ю. Титов, С.А. Толкачев и др.
Место проведения: г. Москва, ул. Тверская, 22а, Каминный зал Дома экономистов
Справки и аккредитация: +7 (495) 609-07-60, info@veorus.ru