Объявлены еще 32 номинанта национальной премии "Приоритет-2017"

МОСКВА, 12 сентября 2017 г. /Оргкомитет премии "Приоритет 2017"/. Организационный комитет и экспертный совет премии "Приоритет-2017" известили о результатах второго этапа рассмотрения заявок на участие в премии. Статус номинантов национальной премии в области импортозамещения по итогам квалификационного отбора присвоен еще 32 продуктам 27 компаний и организаций в 15 номинациях. Все номинанты поведут борьбу за звания лауреатов и главные призы.

Всего на 31 августа 2017 года на участие в конкурсе "Приоритет-2017", как уточняют в оргкомитете премии, было подано более 130 заявок от соискателей из более чем 30 регионов Российской Федерации. Список всех номинантов нацпремии опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nominees.

Экспертный совет продолжает работу по обработке заявок. Напоминаем, что последний день приема заявок на участие - 30 сентября 2017 года.

Как сообщили в оргкомитете, в нынешнем году более 30 регионов России активно поддержали премию "Приоритет" - это в два раза больше, чем в прошлом. В оргкомитете подчеркнули, что в регионах растет понимание того, что участие в конкурсных мероприятиях премии - залог известности лидеров импортозамещения на федеральном уровне. Их путь к потребителю становится короче, а поддержка государственных органов более осязаемой. В 2017 году региональные правительства активно информируют предприятия и компании о приеме заявок на соискание звания лауреата премии.

"Все больше импортозамещающих предприятий и их продуктов из регионов принимают участие в премии - это актуальная и набирающая силу тенденция. Мы благодарим региональные власти за помощь и поддержку делу импортозамещения в нашей стране, за деятельное участие в выявлении и оценке лучших. Импортозамещение - общенациональная задача, решение которой возможно только общими усилиями", - сказал председатель оргкомитета Виталий Расницын.

Организационный комитет национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2017" объявил номинантов в 15 номинациях:

В номинации "Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ" номинантами стали компания "Воентелеком" и ее программный мультипротокольный маршрутизатор, торговый дом "Ферекс" и его светодиодный прожектор FFL, компания "НИТИ Прогрессс", запустившая в серийное производство стальные панельные радиаторы PRADO, а также винтовые насосы, которые производит дагестанский Завод им. Гаджиева.

В номинации "Приоритет-МЕД" статус номинанта получили установка экстремальной криотерапии компании "ГРАНД-Крио", фитотерапевтические аппараты компании "Аверс" - "Доктор-Свет", "Аверс-Лайт", "Аверс-Душ" и биолампа "Аверс-Сан". Кроме них номинантом стала компания "Детская восстановительная медицина" с серией технических средств реабилитации торговой марки "Я могу!".

В номинации "Приоритет-ЛЕГПРОМ" в числе номинантов фирма "Колорит" и ее продукция из искусственной кожи, компания "Фэшн Бэби" (бренд Choupette) и ее полная ассортиментная линейка детской одежды, торговый дом "Меланж Текстиль" и ее ткани серии "Консул-Антистат 240". Петербургская компания "Модерам" выставила в номинацию свою специальную защитную облегченную производственную обувь.

Также четыре номинанта в номинации "Приоритет-ИННОВАЦИЯ". Это линейка продукции из возобновляемых источников сырья нижегородского "Химинвеста" и сразу три бренда казанской компании "Данафлекс" - высокобарьерный и тубный ламинаты плюс упаковочные пленки с твист-эффектом.

В номинации "Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ" номинантами стали "Завод тормозных механизмов" со своими последними разработками, тормозными колодками и ремонтными комплектами тормозных накладок, а также компания "ТехноРесурсЦентр" с герметизированными вагонными переходами для электропоездов. Также номинировано газонаполненное электротехническое оборудование великолукского "ЗЭТО".

Три номинанта определено в номинации "Приоритет-ФАРМА". Это мягкие лекарственные формы компании "Нижфарм" и новые препараты "Московского эндокринного завода" - "Фентанил" и "Тропикамид".

Еще три номинанта определены в номинации "Приоритет-ТНП". В ней за главный приз поборются два "клеенчатых" продукта тверской компании "Колорит" - детские изделия из медицинской клеенки и столовая клеенка. Кроме того, номинантом стал и пензенский "Маякпринт" и его разработка - виниловые обои на бумажной основе.

В номинации "Приоритет-АГРО" два номинанта. Томский "Интеропт" (33 пингвина) с линейкой мороженого без сахара OrganicBar и зерносушилки от воронежской компании "Агромиг", которые поучаствуют в категории "Сельскохозяйственное машиностроение".

В номинации "Приоритет-ТЭК" статус номинанта присужден компании "АтомикСофт" и его системе управления данными "Альфа Платформа". В номинации "Приоритет-ОБОРОНПРОМ" номинантом стал Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" с системами смазки и суфлирования газотурбинного двигателя М90ФР. В номинации "Приоритет-СТАНКОСТРОЕНИЕ" номинантом стали станки термической резки с ЧПУ, созданные на производствах компании "Эф Эм Групп". В номинации "Приоритет-СТРОЙ" будет участвовать казанский "Волжанин" со своими аппаратами стыковой сварки. Номинантами в "Приоритет-УСЛУГАХ" стала московская компания "Энергоника" с сервисом энергосбережения за счет реконструкции систем освещения, в номинации "Приоритет-ПЕРСПЕКТИВА" - Краснокамский завод "КЗМС" со своим специальным проектом "Спиральные сетки".

Оргкомитет премии также напоминает, что прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2017" продолжается. Участниками премии "Приоритет-2017" могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры - как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии "Приоритет-2017" достаточно заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate.

Последний день подачи заявок на конкурс - 30 сентября 2017 года.

Организационная поддержка: КГ "Деловая лига"

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Официальный партнер: Группа ПАО "ММК"

Отраслевой партнер: Сахалин Энерджи

О премии

Национальная премия "Приоритет" - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России - Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, "Деловая Россия" и ФАС России.

"Приоритет" - это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2017 году в премии "Приоритет-2017" примет участие больше 450 компаний. Проведение в прошлом году премии в области импортозамещения "Приоритет-2016" собрало 296 участников из 45 регионов страны в 29 основных номинациях.

Информационная поддержка: ИД "Панорама", ИД "Сфера", ИД "Время инноваций", журнал "Стратегия", журнал "Российские торговые марки", журнал "Авиапанорама", журнал "Строительная орбита", ТК "Страна", ТК "ПРО-Бизнес", журнал "Тренды. События. Рынки", журнал "Региональная энергетика и энергосбережение", журнал "Регионы России", журнал "Все о мире строительства", ИД "Русский врач", РИА АМИ, портал "Фабрикант", Сельскохозяйственные вести, портал "100 дорог", портал "Заповедная Россия", ВладВнешСервис, портал "The DairyNews", promvest.info, gosrf.ru, gmpnews.ru, legport.ru, tehnoomsk.ru, www.i-mash.ru, prohotel.ru, agro.ru, agroday.ru, mashportal.ru, foodnewsweek.ru, aviapanorama.ru, журнал "БОСС".