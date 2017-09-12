Греция и страны ЕАЭС раскрывают потенциал экономического сотрудничества между странами

МОСКВА, 12 сентября /Росконгресс/. В г. Салоники (Греция) завершилась работа первого делового форума "ЕАЭС - Греция: новый мост для сотрудничества и развития", который прошел в рамках международной межотраслевой выставки TIF-Helexpo 2017.

"Текущий объем взаимной торговли стран ЕАЭС с Грецией в $4,6 млрд явно не соответствует масштабу наших тесных многолетних экономических связей. Он может и должен быть больше", - заявил первый заместитель министра иностранных дел Греческой Республики Йоргос Катругалос, открывая пленарное заседание форума.

В мероприятии приняли участие более 200 человек: представители крупнейших бизнес-ассоциаций, ведущих компаний стран ЕАЭС, а также делегации правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Участники поделились идеями сотрудничества в таких отраслях экономики как транспорт, сельское хозяйство и торговля.

"Я думаю, что это очень своевременный форум, когда и Греция, и экономики наших пяти стран вступают в фазу экономического роста. Мы уверены, что встреча представителей бизнеса и бизнес-ассоциаций не двух, а шести стран может дать толчок для интеграции и создания стандартов бизнес-процессов и экономического сотрудничества между ними", - отметил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Товарооборот государств - членов ЕАЭС с Грецией в 2016 году составил порядка $4,6 млрд. Однако уже в первом полугодии 2017 года зафиксирован рост взаимной торговли (46,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Участники с уверенностью говорили о том, что потенциал для увеличения товарооборота и наращивания торгово-экономических связей между ЕАЭС и Грецией на данный момент огромен.

Важнейшим стратегическим направлением для реализации этого потенциала сегодня является развитие кооперации и построение межстрановых кооперационных цепочек с выходом на дальнейшую реализацию совместных кооперационных проектов.

По словам члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленного комплекса Сергея Сидорского: "На территории Евразийского экономического союза уже работает порядка 200 предприятий с участием греческого капитала. Конечно, такие показатели могут быть увеличены в разы благодаря усилиям и при имеющемся потенциале развития сотрудничества. Среди наиболее перспективных направлений для развития кооперации с Грецией мы видим, в первую очередь, высокотехнологичные сектора промышленности и АПК. Греческие компании мы приглашаем в совместные проекты в области машиностроения, судостроения, легкой и пищевой промышленности и других".

Форум в Салониках - первый шаг на пути реализации положений совместной декларации о сотрудничестве Евразийской экономической комиссии и правительства Греческой Республики от 24 июня 2017 года с целью развития диалога между государствами ЕАЭС и Греческой Республикой в экономической сфере. По мнению участников прошедшее мероприятия позволит перевести диалог Греции и ЕАЭС на принципиально новый, более высокий уровень и достигнуть результатов в расширении экономического сотрудничества и торговых отношений.

"Я очень рад, что обсуждение вопросов европейской и евразийской интеграции, начатое на полях Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге было продолжено в ходе делового форума "ЕАЭС - Греция: новый мост для сотрудничества и развития" в Салониках. Соглашение между фондом "Росконгресс" и греческой компанией TIF-Helexpo, подписанное на ПМЭФ-2017, способствовало высокому уровню проведения сегодняшнего мероприятия. Мы надеемся, что греческие партнеры воспользуются приглашением Фонда и уже на ПМЭФ-2018 мы сможем вновь приветствовать официальных лиц и представителей деловых кругов Греции", - говорит Александр Стуглев, директор фонда "Росконгресс".

По итогам мероприятия советник президента Российской Федерации Антон Кобяков и советник премьер-министра Греческой Республики Димитриос Веланис обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития диалога между ЕС и ЕАЭС, а также наметили планы по участию представителей деловых кругов Греции в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая 2018 года.

Организаторами форума в Салониках выступили Евразийская экономическая комиссия, фонд "Росконгресс", Российский союз промышленников и предпринимателей, Enterprise Greece, Helexpo. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства экономики и развития Греции.

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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