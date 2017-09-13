Представитель "Швабе" награжден за заслуги перед Свердловской областью

Руководитель спортивной организации холдинга "Швабе" и почетный гражданин Екатеринбурга Рафаил Карманов удостоен знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью". Награда вручена в День Государственного флага России врио главы региона Евгением Куйвашевым.

В рамках торжественной церемонии в Ельцин Центре директор СК "Луч" предприятия холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) Рафаил Карманов был отмечен как один из выдающихся жителей области знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью". Награда свидетельствует о большом личном вкладе Рафаила Рашитовича в развитие физической культуры и спорта в регионе. Сегодня на площадке спорткомплекса тренируется около 700 детей и более 50 профессиональных спортсменов, включая участников Олимпийских игр, чемпионов России, Европы и мира.

"Мы гордимся тем, что богатая история одного из крупнейших предприятий оптической отрасли России УОМЗ на протяжении многих лет неразрывно связана с сильнейшим в регионе спортивным комплексом. Трудно оценить тот вклад, который Рафаил Рашитович внес в популяризацию профессионального и любительского спорта, а также здорового образа жизни. Во многом именно благодаря той колоссальной работе, которую он и его команда проделали за годы своей деятельности, сегодня Свердловская область славится выдающимися атлетами и знаковыми рекордами в различных видах спорта", - отметила заместитель генерального директора "Швабе" Ольга Малашкина.

Работе в спортивном комплексе "Луч" Рафаил Карманов посвятил 40 лет. С 1985 года он является председателем данной организации. В мире отечественного спорта заслуженный работник физической культуры РФ также известен как член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики и вице-президент Федерации легкой атлетики Свердловской области.

Одним из важных достижений Рафаила Карманова является организация всероссийских соревнований по легкой атлетике "Рождественские старты" Мемориал Э.С. Яламова. На протяжении многих лет данное мероприятие является визитной карточкой Екатеринбурга и Свердловской области. В последние два года старты открывают российскую серию зимнего Гран-при по легкой атлетике в помещении.

Существенный вклад Рафаила Рашитовича в развитие и популяризацию спорта отмечен наградами регионального и федерального уровня - почетное звание "Заслуженный работник физической культуры России" (1994 г.), медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005 г.), знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III степени (2008 г.), знак Министерства спорта России "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" (2014 г.), а также знак Олимпийского комитета России "За заслуги в развитии Олимпийского движения" (2014 г.).

За последние 30 лет на площадке СК "Луч" было подготовлено 14 заслуженных мастеров спорта РФ, 28 мастеров спорта международного класса, более 50 мастеров спорта СССР и России. На пяти минувших летних Олимпийских играх, которые проходили в 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах, 14 легкоатлетов клуба завоевали четыре серебряные и две бронзовые медали.