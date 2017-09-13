Премия "ERAECO" станет одним из ключевых событий Года экологии в России

Премия "ERAECO", вручаемая за лучшие экологические проекты, станет одним из ключевых событий Года экологии в России. Конкурсный сезон еще продолжается, но оргкомитет уже принял более ста заявок из 15 регионов.

"Ежегодно жюри рассматривает сотни работ со всех концов страны, - говорит Сергей Коротков, директор соорганизатора премии Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ. - Широкий круг участников позволяет выявить проблемы и успехи, а также новые тенденции российской экологии".

На протяжении всех этих лет совет жюри премии рассмотрел более 500 проектов.

Заметным трендом этого года стала активизация финансовых организаций, появление проектов, цель которых не только решать природоохранные задачи, но и получать от этого прибыль.

Среди партнеров экологических инициатив общественного движения "ERAECO" - Информационное агентство ТАСС и Банк ВТБ.

Помимо традиционных образовательных и медийных программ, на конкурс подано много работ в сфере интернета: веб-сайтов, мобильных приложений. По словам Наталии Аловой, председателя правления общественного движения "ERAECO", в 2017 году заявки на соискание премии впервые поступили от банков, а также федеральных телеканалов, представивших в качестве конкурсных документальные экологические фильмы.

За расширением состава участников меняется и совет жюри премии - в него войдут представители кинематографии. Также конкурсантов будут оценивать известные эксперты в области экологии: Владислав Кетов, путешественник и основатель "Этического экологического движения"; Иван Потравный, доктор экономических наук, профессор кафедры "Управление проектами и программами" РЭУ им. Г.В. Плеханова; Наталья Соколова, начальник Управления государственного экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; Сергей Коротков, директор ЮНИДО в РФ; Виталий Тимофеев, генеральный директор Московского планетария и др.

В Год экологии присуждение премии пройдет в рамках масштабной федеральной программы "ЭКОПроекты России". Лучших определят в семи номинациях в направлениях экологического образования, государственной, природоохранной деятельности, деятельности особо охраняемых природных территорий, маркетинга экопродуктов (товаров, сервисов), инновационного бизнеса, науки и техники.

Лауреаты "ERAECO 2017" будут названы 17 ноября в Москве. Национальная премия в области экологии "ERAECO" вручается с 2012 года физическим и юридическим лицам за экологические разработки, реализованные на территории России.

Премия учреждена Общественным движением "ERAECO" под эгидой UNESCO при поддержке Минприроды РФ, Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации.