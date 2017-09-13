Всероссийский форум "Наука будущего - наука молодых" стартовал 12 сентября

МОСКВА, 13 сентября. 12 сентября в Нижнем Новгороде стартовал III Всероссийский форум "Наука будущего - наука молодых", который собрал более 500 участников со всей страны. Форум начался c торжественной церемонии открытия, которая прошла в Филармонии им. М. Ростроповича, расположенной на территории старинного нижегородского Кремля.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель министра образования и науки Российской Федерации Григорий Трубников: "Для меня огромная честь открывать это мероприятие и быть здесь в Нижнем Новгороде, на исторической земле, в сердце этого замечательного города".

Григорий Трубников отметил, что в этот раз предлагается "новый формат и три больших новых элемента. Первый - это большие вызовы - то, с чем сталкивается не только наша страна, но и почти все государства мира. На этой площадке в ближайшие три дня у нас будет возможность обсудить большие вызовы и как на них можно и нужно реагировать. Вторая линия - наука и общество - это важнейший аспект нашей жизни. Третья линия - это карьера в науке". "Я благодарен выдающимся ученым - нашим гостям не только из России, но и из зарубежных стран, которые нашли время и приехали к нам на форум. Мы организуем несколько площадок и круглых столов, на которых студенты и аспиранты смогут пообщаться в формальной и неформальной обстановке с учеными, которые добились большого успеха и могут поделиться опытом и рассказать, как нужно делать науку", - сказал он.

Также с приветствиями и пожеланиями плодотворной работы в рамках форума обратились губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и ректор "Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского" Евгений Чупрунов.

Валерий Шанцев заявил, что "Наука будущего - наука молодых" - это прекрасная площадка, на которой можно обсудить все аспекты развития науки". "Мы очень рады, что Министерство образования и науки РФ выбрало Нижний Новгород для проведения такого ответственного собрания наших лучших молодых ученых", - отметил губернатор. Он также подчеркнул, что нижегородская земля считается землей ученых и изобретателей. "Все традиции надо продолжать, совершенствовать нашу работу, чтобы у вас через какое-то время появились ваши школы науки. В этом и состоит смысл достижения высоких результатов, перевода нашей экономики на инновационный уклад. Без человеческого фактора этого сделать никак нельзя", - сказал Валерий Шанцев.

Евгений Чупрунов поблагодарил "Министерство образования и науки РФ за то, что вуз и город был выбран, чтобы провести такой значимый, важный, нужный и интересный научный форум". Он обратился к гостям мероприятия: "Вы очень правильно делаете. Наука безумно интересна, а занятие наукой - это то, чему стоит посвятить всю свою жизнь. Я вам желаю успехов".

Форум начался с пленарного заседания, модератором которого выступил председатель программного комитета, профессор Саунтгемптонского университета Великобритании Алексей Кавокин. В ходе заседания о своих разработках и проектах рассказали Алексей Кавокин, старший вице-президент по проектированию и разработке ПО, Acronis, кандидат физико-математических наук Станислав Протасов, лауреат Нобелевской премии мира, профессор университета Тушия, Италия Риккардо Валентини, доктор физико-математических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор РАН, профессор Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук Артем Оганов и академик РАН, доктор биологических наук Николай Колчанов.

Первый день форума был посвящен теме "Наука и общество" и был максимально насыщен событиями. Сначала участники с головой погрузились в выступления именитых ученых, а затем им было предложено выбрать на какой большой вызов отвечает их исследовательский проект.

О больших вызовах и стратегии научно-технологического развития России рассказал директор Департамента науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации Сергей Матвеев. Он предложил участникам "подумать, на какой вызов ответят они и выбрать тот приоритет научно-технологического развития, в котором результаты, полученные в рамках их исследований, окажут наибольший эффект". "Удачи вам в выборе тех приоритетов НТР, которые вам покажутся наиболее интересными. Это сфера применения ваших результатов и вашего таланта", - сказал Сергей Матвеев.

Затем в ходе увлекательного интерактива участники вешали свои фотографии на древо науки, тем самым выбирая приоритет научно-технологического развития (НТР) - главный вектор будущего развития в науке. Участники не просто украсили территорию кампуса, но и заложили капсулу с посланием будущему поколению ученых, которую запланировано открыть через 49 лет на 150-летие Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского.

На полях форума состоялась презентация Центра инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ, в рамках которой были проведены экскурсии по лабораториям: медицинской реабилитации, психофизиологической экспертизы профессиональных компетенций, генной инженерии и молекулярно-клеточных технологий, математического моделирования и разработки мозга-машинных технологий и по другим лабораториям ННГУ.

На круглом столе "Популяризация науки в современном обществе", в котором приняли участие около 100 человек, молодые ученые вместе с главными редакторами Indicator.ru, Кот Шредингера, Лаборатория научной журналистики МГУ обсудили проблемы и стратегии популяризации науки, что нужно сделать, чтобы возродить жанр научной журналистики и современные тенденции в этой сфере. На мероприятии состоялась живая дискуссия, участники активно задавали актуальные вопросы на интересующую их тему. В рамках установочной сессии "Дебют в научной журналистике" молодые журналисты получили практические задания для освещения форума. Участникам было предложено не только разработать структуру подачи и стилистику материалов, но и сгенерировать информационные поводы для привлечения дополнительной аудитории к форуму.

В ходе мастер-класса "Как нужно рассказывать о науке", на котором был настоящий аншлаг, прошло знакомство с техниками презентаций научных проектов. Ведущий мероприятия Алексей Ермолин рассказал, как правильно презентовать свои проекты различным аудиториям, как правильно оформить слайды, если Вы не дизайнер, как избежать ошибок начинающих ораторов и в чем секрет успешного публичного выступления. Участники остались довольны, и мастер-класс закончился тем, что несколько студентов вызвались делать презентации для практического занятия.

Кроме того, в рамках форума был проведен лекторий "Наука будущего. Прорывные исследования", в ходе которого опытные ученые прочитали свои лекции для студентов нижегородских вузов.

В завершение первого дня прошел масштабный тимбилдинг "Строим мосты" для всех участников форума.

Форум "Наука будущего - наука молодых" будет проходить еще два дня.