Иркутская Ассоциация озерных регионов начала работу

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Первое пленарное заседание международной Ассоциации озерных регионов по экологической безопасности, инновационным технологиям, науке, искусству и образованию состоялось в среду в правительстве Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба региона.
"В ходе предварительных консультаций достигнуты договоренности о сотрудничестве с такими уважаемыми международными организациями, как ООН - Окружающая среда, Международный союз охраны природы, ассоциацией "Чистые технологии", Ассоциация защиты озера Леман, Лимнологический центр Лозанского политехнического университета", - приводит пресс-служба слова губернатора Сергея Левченко.
Глава региона отметил, что правительство области и он лично будут оказывать ассоциации поддержку в реализации ее целей.
Левченко подчеркнул, что водные богатства озер недооценены как редкий природный ресурс с точки зрения экономики. "Нам хотелось бы, чтобы межозерное деловое, культурное и научное партнерство переросло в межозерное братство подобное городам-побратимам", - заявил он.
Также планируется, что Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук может начать сотрудничество с озерными регионами в рамках деятельности плавучего университета.
Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов подписан 13 сентября 2017 года в Иркутске на Байкальском экологическом водном форуме.