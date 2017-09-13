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"Делимобиль" подвел итоги двух лет работы

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13 сентября, 16:09 UTC+3

В планах компании - новые города присутствия, дальнейшее расширение автопарка, а также технологическое усовершенствование сервиса

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МОСКВА, 13 сентября. В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная итогам двух лет работы российского каршеринга "Делимобиль".

О результатах и планах компании по дальнейшему развитию рассказали президент "Делимобиля" Винченцо Трани, генеральный директор компании Леонид Сысоев и его заместитель Станислав Грошов, а руководитель проектов Департамента транспорта Правительства Москвы Наталья Де Блейсио рассказала о развитии рынка каршеринга в Москве. 

Выступающие отметили, что стартовав в 2015 году, за два прошедших года компания стала лидером российского рынка. На момент запуска в сервисе насчитывалось всего 100 машин, а сейчас их общее количество в Москве и Санкт-Петербурге составляет 1500 автомобилей. В проект уже инвестировано 2,5 млрд рублей (1 млрд в 2015-2016 годах) и 1,5 млрд рублей в 2016 году. Ожидается, что в этом году инвестиции составят еще 700 млн рублей. В сервисе зарегистрировано почти 400 тыс. человек, а количество поездок в 2017 году выросло в три раза и приближается к 3 млн. В выходные дни количество аренд одного автомобиля доходит до 12-13 раз за сутки.

По словам президента компании Винченцо Трани, акционеры и руководство каршеринга довольны достигнутыми показателями и планируют продолжить федеральную экспансию, а также удерживать лидирующие позиции в Москве, где Департамент транспорта оценивает емкость рынка каршеринга в 15 тыс. автомобилей. При этом, по словам заместителя генерального директора компании Станислава Грошова, парк "Делимобиля" до конца текущего года в Москве увеличится до 2000 машин. "Мы постараемся существенно увеличить автопарк уже в этом году и планируем, что добавится еще 700 автомобилей только в Москве", - сказал он.

Уже через месяц арендовать "Делимобиль" можно будет в Уфе, где в тестовом режиме будут работать 50 автомобилей Hyundai Solaris. Тариф при этом будет приравнен к Санкт-Петербургу - 7 рублей в минуту. В дальнейшем парк каршеринга будет увеличен до 300 машин. В ноябре 2017 "Делимобиль" придет в Нижний-Новгород. Как и в Уфе, компания начнет работу с нескольких десятков машин, а в дальнейшем парк будет расширен до 200 автомобилей.

По словам генерального директора Леонида Сысоева, в следующем году "Делимобиль" пойдет и в другие города России. При этом приоритетом являются города, принимающие ЧМ-2018. Для посетителей чемпионата планируется введение упрощенной процедуры регистрации, занимающей всего пять минут и требующей фотографий двух документов.

Отвечая на вопросы журналистов, Леонид Сысоев также отметил, что электрокары, без сомнения, станут интересным решением для исторического центра города, но пока не слишком подходят для каршеринга в силу низкой емкости батарей и отсутствия широкой инфраструктуры для их зарядки. Также, по его словам, вопрос объединения каршерингов в единый агрегатор и их конкуренция с такси – вопрос не ближайшего будущего.  

Говоря о стратегических планах компании, генеральный директор "Делимобиля" рассказал, что компания рассматривает каршеринг как сервис комфортных краткосрочных внутригородских поездок и не планирует в ближайшее время вводить "премиальный каршеринг" или возможность использовать "Делимобиль" в поездках между крупными городами. "Нашей заботой является безопасность и комфорт пользователей и, в первую очередь, мы планируем развиваться в этом направлении", - добавил он.

"Делимобиль федеральный каршеринг" - один из первых российских проектов каршеринга, открытый в 2015 году. Начав развитие со 100 автомобилей в 2015 году, к настоящему моменту автопарк компании достиг 1500 машин в Москве и Санкт-Петербурге. В планах компании - новые города присутствия, дальнейшее расширение автопарка, а также технологическое усовершенствование сервиса для еще более комфортной и выгодной поминутной аренды автомобилей.

"Делимобиль федеральный каршеринг" использует Hyundai Solaris российской сборки. Все наши машины оборудованы автоматической коробкой передач, парктрониками, зарядками для мобильных телефонов, кондиционером, мультимедиа и подогревом сидений. Недавно в нашем парке появились автомобили класса "бизнес" и "премиум".  В августе мы выпустили на дороги Москвы настоящий спортивный болид AUDI TT.  

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