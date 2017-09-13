Почти 15 тысяч нижегородцев переехали в новые квартиры из аварийных домов

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Почти 15 тысяч жителей аварийных домов в Нижнем Новгороде переехали в новые квартиры, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
На этом регион завершает программу расселения жителей из домов, признанными аварийными до 2012 года, и переходит к новому этапу с 1 января 2019 года.
"Мы заканчиваем очередной, четвертый, этап программы. Сейчас переселены почти все нижегородцы, чьи квартиры и дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года", - отметил губернатор Валерий Шанцев.
По словам главы региона, еще 1000 человек нуждается в смене жилья. "Эта задача выполнимая, поэтому мы будем подключать муниципалитеты, чтобы в короткие сроки жителям дать комфортабельное и благоустроенное жилье", - сказал он.
Как сообщил министр строительства региона Алексей Сыров, для переселения 15 тыс. человек было построено 550 многоквартирных домов. В 2017 году по программе было введено в эксплуатацию 86 домов.
По итогам 2016 года Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов Приволжского федерального округа по вводу жилья в эксплуатацию. За прошедший год в регионе в эксплуатацию было введено 1 271,7 тыс. кв. м жилья, в том числе в Нижнем Новгороде - 453 тыс. кв. м. По данным министерства строительства области, в России наблюдается тенденция падения активности на рынке строящегося жилья. По данным Росстата, ввод жилья в России в 2016 году упал на 6,5% по сравнению с показателем 2015 года. В Нижегородской области падения нет, план прошлого года выполнен на 101%.